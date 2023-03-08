https://sputnikarabic.ae/20230308/مصر-تقدم-تسهيلات-للأجانب-للحصول-على-جنسيتها-1074470860.html
مصر تقدم تسهيلات للأجانب للحصول على جنسيتها
مصر تقدم تسهيلات للأجانب للحصول على جنسيتها
أعلنت الحكومة المصرية، تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T11:04+0000
2023-03-08T11:04+0000
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وحسب "بوابة الأهرام"، نشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، يتم منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:1- دفع 250 ألف دولار للخزانة العامة لا ترد.2- إيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد 3 سنين بسعر الصرف المعلن وقتها دون فوائد.3- شراء أي عقار مملوك للدولة بقيمة 300 ألف دولار.4- دفع 100 ألف دولار لا ترد، بالإضافة لاستثمار 350 ألف دولار في مصر.ونص القرار على السماح بتقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والثالث خلال مدة لا تتجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.كما نص أيضا على أنه حال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد ودون فوائد.
https://sputnikarabic.ae/20220718/وزارة-الداخلية-المصرية-تصدر-6-قرارات-بشأن-الحصول-على-الجنسية-1065230474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, سعر الدولار اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, سعر الدولار اليوم
مصر تقدم تسهيلات للأجانب للحصول على جنسيتها
11:04 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ.
وحسب "بوابة الأهرام"، نشر
القرار في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، يتم منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
1- دفع 250 ألف دولار للخزانة العامة لا ترد.
2- إيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد 3 سنين بسعر الصرف المعلن وقتها دون فوائد.
3- شراء أي عقار مملوك للدولة بقيمة 300 ألف دولار.
4- دفع 100 ألف دولار لا ترد، بالإضافة لاستثمار 350 ألف دولار في مصر
.
ونص القرار على السماح بتقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والثالث خلال مدة لا تتجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
كما نص أيضا على أنه حال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي
في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد ودون فوائد.