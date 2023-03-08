https://sputnikarabic.ae/20230308/مصر-شرطي-يقتل-زوجته-ووالديها-وشقيقها-وأبناءه-الثلاثة-في-جلسة-صلح-1074463528.html
مصر... شرطي يقتل زوجته ووالديها وشقيقها وأبناءه الثلاثة في "جلسة صلح"
مصر... شرطي يقتل زوجته ووالديها وشقيقها وأبناءه الثلاثة في "جلسة صلح"
شهدت مصر، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم أمين شرطة على إطلاق الرصاص من مسدسه صوب زوجته ووالديها وشقيقها وأبنائه الثلاثة أثناء جلسة صلح مع زوجته. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T07:10+0000
2023-03-08T07:10+0000
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وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع فى منزل والد الزوجة بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.وأضافت أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية في شقة، أسفر عن وقوع ضحايا.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف.وبالفحص تبين قيام شخص يعمل أمين شرطة، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على زوجته وأولاده وأخيها وأبيها وأمها، وآخرين أثناء جلسة صلح عائلية لعدم موافقة زوجته على الصلح معه، ليلقى 7 من أفراد العائلة مصرعهم ويصاب شخص آخر.كما ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في الجريمة.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-المصري-يشتبك-مع-إرهابيين-هاجموا-كمينا-للشرطة-في-الإسماعيلية-1071779620.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار, العالم العربي
مصر... شرطي يقتل زوجته ووالديها وشقيقها وأبناءه الثلاثة في "جلسة صلح"
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شهدت مصر، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم أمين شرطة على إطلاق الرصاص من مسدسه صوب زوجته ووالديها وشقيقها وأبنائه الثلاثة أثناء جلسة صلح مع زوجته.
وذكرت
وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع فى منزل والد الزوجة بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.
وأضافت أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية في شقة، أسفر عن وقوع ضحايا.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث
وسيارات الإسعاف.
30 ديسمبر 2022, 21:38 GMT
وبالفحص تبين قيام شخص يعمل أمين شرطة، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على زوجته وأولاده وأخيها وأبيها وأمها، وآخرين أثناء جلسة صلح عائلية لعدم موافقة زوجته على الصلح معه، ليلقى 7 من أفراد العائلة مصرعهم ويصاب شخص آخر.
كما ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة
بمباشرة التحقيقات في الجريمة.