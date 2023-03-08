https://sputnikarabic.ae/20230308/مصممة-للتدريب-على-مقاتلات-الجيل-الـ-5-معلومات-عن-الطائرة-الهجومية-الصينية-إل---15-1074485512.html
مصممة للتدريب على مقاتلات الجيل الـ 5… معلومات عن الطائرة الهجومية الصينية "إل - 15"
مصممة للتدريب على مقاتلات الجيل الـ 5… معلومات عن الطائرة الهجومية الصينية "إل - 15"
صممت الصين "إل - 15" لتكون طائرة تدريب متقدمة لتدريب طياري مقاتلات الجيلين الرابع والخامس كما يمكنها تنفيذ مهام المقاتلات والطائرات الهجومية. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T16:06+0000
2023-03-08T16:06+0000
2023-03-08T16:06+0000
رصد عسكري
الصين
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ولهذا السبب تصنف "إل - 15" ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام التي أثبتت كفاءتها وموثوقيتها، حسب بيان عن الطائرة، خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي نظمته الإمارات الشهر الماضي.بالنسبة للمهام التدريبية، تمتلك "إل - 15" تصميم يسمح لها بتنفيذ مهام التدريب المتقدمة الخاصة بمقاتلات الجيل الرابع والخامس.وبالنسبة للمهام القتالية، فإن الطائرة يمكنها خوض المعارك الجوية وعمليات الاستطلاع وتنفيذ العديد من المهام الأخرى.ما هي المواصفات الفنية للطائرة "إل - 15"؟ويمكن للطائرة "إل - 15" أن تبقى في الجو لمدة ساعتين ونصف تقريبا، بينما يمكنها البقاء لمدة نحو 4 ساعات باستخدام خزانات وقود إضافية.ويمكن للطائرة أن تقطع مسافة تصل لـ 2800 كلم بحمولة منخفضة، كما أنها مصممة للتزود بالوقود في الجو.وتمتلك الطائرة "إل - 15" تصميما ديناميكيا ومحركين توربينيين مما يمنحها القدرة على تنفيذ مهام المقاتلات الحربية بكفاءة عالية.ويضاف إلى ذلك فإنها تمتلك أنظمة تصويب متقدمة وقمرة قيادة رقمية تمنح الطيار القدرة على متابعة الوضع العملياتي بصورة دائمة.يذكر أن الصين عرضت نسخة من الطائرة "إل - 15" في الجناح الخاص بها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي نظمته الإمارات الشهر الماضي.وظهرت نسخة الطائرة التي تم عرضها في "آيدكس" بعلم الإمارات، وقال مسؤول صيني إن الإمارات ستحصل على الطائرة ضمن صفقة مع الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/بديل-إف-16-الأمريكية-معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جيه-10سي-1074471956.html
https://sputnikarabic.ae/20230223/الطائرة-الصينية-إل-15-تظهر-بعلم-الإمارات-في-آيدكس-2023-صور-وفيديو-1073945579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, آيدكس 2023, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, آيدكس 2023, الأخبار
مصممة للتدريب على مقاتلات الجيل الـ 5… معلومات عن الطائرة الهجومية الصينية "إل - 15"
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صممت الصين "إل - 15" لتكون طائرة تدريب متقدمة لتدريب طياري مقاتلات الجيلين الرابع والخامس كما يمكنها تنفيذ مهام المقاتلات والطائرات الهجومية.
ولهذا السبب تصنف "إل - 15" ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام التي أثبتت كفاءتها وموثوقيتها، حسب بيان عن الطائرة، خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023
" الذي نظمته الإمارات الشهر الماضي.
بالنسبة للمهام التدريبية، تمتلك "إل - 15" تصميم يسمح لها بتنفيذ مهام التدريب المتقدمة الخاصة بمقاتلات الجيل الرابع
والخامس.
وبالنسبة للمهام القتالية، فإن الطائرة يمكنها خوض المعارك الجوية
وعمليات الاستطلاع وتنفيذ العديد من المهام الأخرى.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة "إل - 15"؟
السرعة القصوى: 1000 كلم/ س.
ارتفاع التحليق: 13 ألف و500 متر.
أقصى وزن للإقلاع: 10.7 طن.
ويمكن للطائرة "إل - 15" أن تبقى في الجو لمدة ساعتين ونصف تقريبا، بينما يمكنها البقاء لمدة نحو 4 ساعات باستخدام خزانات وقود إضافية.
ويمكن للطائرة أن تقطع مسافة تصل لـ 2800 كلم بحمولة منخفضة، كما أنها مصممة للتزود بالوقود في الجو.
وتمتلك الطائرة "إل - 15" تصميما ديناميكيا ومحركين توربينيين مما يمنحها القدرة على تنفيذ مهام المقاتلات الحربية
بكفاءة عالية.
ويضاف إلى ذلك فإنها تمتلك أنظمة تصويب متقدمة وقمرة قيادة رقمية تمنح الطيار القدرة على متابعة الوضع العملياتي بصورة دائمة.
يذكر أن الصين عرضت نسخة من الطائرة "إل - 15" في الجناح الخاص بها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي نظمته الإمارات الشهر الماضي.
وظهرت نسخة الطائرة التي تم عرضها في "آيدكس" بعلم الإمارات، وقال مسؤول صيني إن الإمارات ستحصل على الطائرة
ضمن صفقة مع الصين.