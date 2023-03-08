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https://sputnikarabic.ae/20230308/مقتل-3-سوريين-وإصابة-آخرين-بانفجار-ضمن-أحد-الأبنية-في-دير-الزور-1074462867.html
مقتل 3 سوريين وإصابة آخرين بانفجار ضمن أحد الأبنية في دير الزور
مقتل 3 سوريين وإصابة آخرين بانفجار ضمن أحد الأبنية في دير الزور
قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بانفجار جسم مجهول أدى لدمار كبير في أحد الأبنية في مدينة دير الزور. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T06:53+0000
2023-03-08T06:53+0000
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وأكد مدير الصحة بدير الزور، بشار الشعيبي، لـ"سبوتنيك": أن 3 جثامين و7 مصابين بجروح متفاوتة، في المشفى الوطني بدير الزور".وأضاف الشعيبي أن المصابين بينهم 3 حالات حرجة، ويتم تقديم العلاج لهم من قبل الكوادر الطبية في مستشفى "الأسد" ومستشفى "الشهيد أحمد الهويدي"، مؤكدا أن هناك استنفارا كاملا من قبل الكوادر الطبية في المحافظة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن الانفجار وقع بالقرب من المركز الصحي في حي الحميدية، وهو أحد الاحياء التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) قبل تحريره في العام 2017 على يد الجيش العربي السوري والقوات الحليفة.ورجح المراسل أن يكون الانفجار الذي وقع صباح اليوم، قد نجم عن مستودع أو مجموعة ألغام من مخلفات "داعش"، ما أسفر عن ضحايا ومصابين كانوا في محيط الموقع.وتعكف الفرق الفنية العسكرية حاليا على معرفة ملابسات الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20230210/-قافلة-مساعدات-من-أهالي-دير-الزور-إلى-المحافظات-السورية-المنكوبة-1073344301.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مقتل 3 سوريين وإصابة آخرين بانفجار ضمن أحد الأبنية في دير الزور

06:53 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Ali Hashemمقتل 3 سوريين وإصابة آخرين بانفجار ضمن أحد الأبنية بدير الزور
مقتل 3 سوريين وإصابة آخرين بانفجار ضمن أحد الأبنية بدير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بانفجار جسم مجهول أدى لدمار كبير في أحد الأبنية في مدينة دير الزور.
وأكد مدير الصحة بدير الزور، بشار الشعيبي، لـ"سبوتنيك": أن 3 جثامين و7 مصابين بجروح متفاوتة، في المشفى الوطني بدير الزور".
وأضاف الشعيبي أن المصابين بينهم 3 حالات حرجة، ويتم تقديم العلاج لهم من قبل الكوادر الطبية في مستشفى "الأسد" ومستشفى "الشهيد أحمد الهويدي"، مؤكدا أن هناك استنفارا كاملا من قبل الكوادر الطبية في المحافظة.
© Sputnik . Ali Hashemمقتل 3 سوريين وإصابة آخرين بانفجار ضمن أحد الأبنية بدير الزور
مقتل 3 سوريين وإصابة آخرين بانفجار ضمن أحد الأبنية بدير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
مقتل 3 سوريين وإصابة آخرين بانفجار ضمن أحد الأبنية بدير الزور
© Sputnik . Ali Hashem
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن الانفجار وقع بالقرب من المركز الصحي في حي الحميدية، وهو أحد الاحياء التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) قبل تحريره في العام 2017 على يد الجيش العربي السوري والقوات الحليفة.
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ورجح المراسل أن يكون الانفجار الذي وقع صباح اليوم، قد نجم عن مستودع أو مجموعة ألغام من مخلفات "داعش"، ما أسفر عن ضحايا ومصابين كانوا في محيط الموقع.
وتعكف الفرق الفنية العسكرية حاليا على معرفة ملابسات الانفجار.
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