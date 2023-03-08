https://sputnikarabic.ae/20230308/منظمة-الصحة-العالمية-تقيل-مديرها-الإقليمي-بسبب-اتهامات-بالتنمر-1074484601.html
منظمة الصحة العالمية تقيل مديرها الإقليمي بسبب اتهامات بالتنمر
منظمة الصحة العالمية تقيل مديرها الإقليمي بسبب اتهامات بالتنمر
كشف مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية أنهت تعاقد مديرها الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ تاكيشي كاساي في أعقاب اتهامات بالتنمر وممارسة... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T15:16+0000
2023-03-08T15:16+0000
2023-03-08T15:16+0000
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وقال المصدر إن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية دعا إلى جلسة خاصة مغلقة لمدة يومين في مقرها بجنيف "لمناقشة قضية الدكتور الياباني كاساي الذي تم إيقافه بعد مزاعم في يناير/ كانون الثاني 2022".وأضاف المصدر أنه "تم إنهاء تعيين المدير الإقليمي"، بحسب "فرانس برس".وقال خطاب لمنظمة الصحة العالمية إن القرار جرى اتخاذه "بعد دراسة متأنية".وذكرت منظمة الصحة العالمية أن اجتماع المجلس التنفيذي كان مقرر للنظر في "توصية اللجنة الإقليمية" التي عقدت في مقر منطقة غرب المحيط الهادئ في مانيلا الأسبوع الماضي، في جلسة خاصة.وبينما لم تذكر منظمة الصحة العالمية ماهية هذه التوصية، قال مصدر دبلوماسي آخر إن اجتماع مانيلا دعا إلى استبعاد كاساي.
https://sputnikarabic.ae/20230214/منظمة-الصحة-العالمية-زلزال-تركيا-هو-أسوأ-كارثة-طبيعية-في-أوروبا-منذ-قرن-1073520383.html
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منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الصحة العالمية تقيل مديرها الإقليمي بسبب اتهامات بالتنمر
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كشف مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية أنهت تعاقد مديرها الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ تاكيشي كاساي في أعقاب اتهامات بالتنمر وممارسة سلوك عنصري.
وقال المصدر إن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
دعا إلى جلسة خاصة مغلقة لمدة يومين في مقرها بجنيف "لمناقشة قضية الدكتور الياباني كاساي الذي تم إيقافه بعد مزاعم في يناير/ كانون الثاني 2022".
وأضاف المصدر أنه "تم إنهاء تعيين المدير الإقليمي"، بحسب "فرانس برس".
وقال خطاب لمنظمة الصحة العالمية إن القرار جرى اتخاذه "بعد دراسة متأنية".
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن اجتماع المجلس التنفيذي كان مقرر للنظر في "توصية اللجنة الإقليمية" التي عقدت في مقر منطقة غرب المحيط الهادئ في مانيلا
الأسبوع الماضي، في جلسة خاصة.
وبينما لم تذكر منظمة الصحة العالمية ماهية هذه التوصية، قال مصدر دبلوماسي آخر إن اجتماع مانيلا دعا إلى استبعاد كاساي.