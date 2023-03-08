https://sputnikarabic.ae/20230308/مولود-أوغلو-نشكر-إيران-على-تقديم-الإغاثة-لضحايا-الزلزال-1074484858.html
مولود أوغلو: نشكر إيران على تقديم الإغاثة لضحايا الزلزال
مولود أوغلو: نشكر إيران على تقديم الإغاثة لضحايا الزلزال
أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن شكره وتقديره لإيران على إغاثة المنكوبين بالزلزال الأخير الذي وقع في بلاده في السادس من الشهر... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T15:51+0000
2023-03-08T15:51+0000
2023-03-08T15:51+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات مولود أوغلو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور أنقرة في زيارة رسمية.وأكد وزير الخارجية التركي أنه بسبب الزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا، الشهر الماضي، فقد تأخرت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي إلى تركيا، حيث أوضح مولود تشاويش أوغلو أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عبد اللهيان، قد أجريت للتنسيق في هذا الصدد.وقال أوغلو:وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا.من جانبه، قال عبد اللهيان: إنه "يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، بتعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-خارجية-إيران-يزور-دمشق-غدا-لبحث-العلاقات-الثنائية-والمستجدات-في-المنطقة-1074481907.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
مولود أوغلو: نشكر إيران على تقديم الإغاثة لضحايا الزلزال
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أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن شكره وتقديره لإيران على إغاثة المنكوبين بالزلزال الأخير الذي وقع في بلاده في السادس من الشهر الماضي.
وأفادت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات مولود أوغلو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور أنقرة في زيارة رسمية.
وأكد وزير الخارجية التركي
أنه بسبب الزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا، الشهر الماضي، فقد تأخرت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي إلى تركيا، حيث أوضح مولود تشاويش أوغلو أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عبد اللهيان، قد أجريت للتنسيق في هذا الصدد.
إن إيران ساعدت ضحايا زلزال تركيا من خلال إرسال البطانيات والخيام والمساعدات الإنسانية برا وجوا.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا.
من جانبه، قال عبد اللهيان: إنه "يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".
وكان زلزال مدمر
بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
، الشهر الماضي، بتعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.