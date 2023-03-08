https://sputnikarabic.ae/20230308/وزارة-الدفاع-التايوانية-رصدنا-اقتراب-7-طائرات-و3-سفن-صينية-1074468964.html

وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا اقتراب 7 طائرات و3 سفن صينية

وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا اقتراب 7 طائرات و3 سفن صينية

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة المراقبة التابعة لها رصدت اقتراب سبع طائرات وثلاث سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خلال الـ 24 ساعة... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T10:12+0000

2023-03-08T10:12+0000

2023-03-08T10:12+0000

أخبار العالم الآن

العالم

الصين

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065572832_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_4df0d80fc394f73f36d243d164861ff2.jpg

سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن 7 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى و3 سفن من طراز "بلان" حول تايوان بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشنج، يوم الإثنين الماضي، مما وصفه بـ"دخول مفاجئ" للجيش الصيني إلى الجزيرة، مؤكدا أن تايوان يجب أن تكون في حالة تأهب هذا العام.جاءت تصريحات، تشيو كو تشنج، ردا على أسئلة أحد النواب، أوضح خلالها أن الجيش الصيني قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان في ظل تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.سبق ذلك تصريحات لرئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، قال فيها إنه يتعين على حكومته تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان، فيما ردت حكومة تايوان قائلة إن على الصين احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية.يشار إلى أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، الصادرة أمس الأحد، أكدت أن الصين ستناضل بحزم خلال عام 2023 ضد "استقلال تايوان" وستعمل على تعزيز إعادة توحيد الوطن.تصاعد التوتر في تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب الماضي وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، على الرغم من هذه الحقيقة، فإن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، أرسلت منذ ذلك الحين وفودها إلى الجزيرة، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.

https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-خارجية-الصين-علاقة-بكين-وموسكو-لا-تشكل-تهديدا-لأي-دولة-وتايوان-خط-أحمر-لواشنطن-1074406491.html

الصين

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار