https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-الدفاع-الأمريكي-يصل-إلى-القاهرة-لبحث-تعميق-التعاون-الثنائي-فيديو-1074474477.html
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى القاهرة لبحث تعميق التعاون الثنائي... فيديو
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى القاهرة لبحث تعميق التعاون الثنائي... فيديو
وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، قادماً من بغداد، في إطار جولة إقليمية تشمل الأردن والعراق ومصر وإسرائيل. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:18+0000
2023-03-08T12:18+0000
2023-03-08T12:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
أخبار الأردن
العراق
إسرائيل
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072508008_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_d690979f149cf245b74939bcae1e6ff0.jpg
ولدى وصوله إلى القاهرة، قال أوستن إن "الشراكة الدفاعية الأمريكية المصرية، هي ركن أساسي للالتزام الأمريكي في هذا الإقليم".وأضاف "أنا هنا لتقوية تعاوننا في قضايا أساسية، والسعي لفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر".ومن المقرر أن يلتقي أوستن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعددا من المسؤولين المصريين، قبل أن يغادر إلى تل أبيب.وكان أوستن قد بدأ جولته التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية الأمريكية مع دول المنطقة، من الأردن الأحد، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وتناول اللقاء "الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصاً في المجال الدفاعي".وأجرى أوستن زيارة إلى العراق، الثلاثاء، حيث جدد تعهد بلاده بتعزيز العلاقة مع العراق، وقال إن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.كما أشار إلى أن البلدين يتحركان "نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".
https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الدفاع-الأمريكي-يقوم-بجولة-في-الشرق-الأوسط-تشمل-مصر-والأردن-وإسرائيل-1074241975.html
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
العراق
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072508008_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_51cea5dc0afdcb1e6c8f322deafdb2dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار الأردن, العراق, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار الأردن, العراق, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى القاهرة لبحث تعميق التعاون الثنائي... فيديو
تابعنا عبر
وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، قادماً من بغداد، في إطار جولة إقليمية تشمل الأردن والعراق ومصر وإسرائيل.
ولدى وصوله إلى القاهرة، قال أوستن
إن "الشراكة الدفاعية الأمريكية المصرية، هي ركن أساسي للالتزام الأمريكي في هذا الإقليم".
وأضاف "أنا هنا لتقوية تعاوننا في قضايا أساسية، والسعي لفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر".
ومن المقرر أن يلتقي أوستن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، وعددا من المسؤولين المصريين، قبل أن يغادر إلى تل أبيب.
وكان أوستن قد بدأ جولته التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية الأمريكية مع دول المنطقة، من الأردن
الأحد، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتناول اللقاء "الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصاً في المجال الدفاعي".
وأجرى أوستن زيارة إلى العراق
، الثلاثاء، حيث جدد تعهد بلاده بتعزيز العلاقة مع العراق، وقال إن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.
كما أشار إلى أن البلدين يتحركان "نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".