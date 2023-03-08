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https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-الدفاع-الأمريكي-يصل-إلى-القاهرة-لبحث-تعميق-التعاون-الثنائي-فيديو-1074474477.html
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى القاهرة لبحث تعميق التعاون الثنائي... فيديو
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى القاهرة لبحث تعميق التعاون الثنائي... فيديو
وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، قادماً من بغداد، في إطار جولة إقليمية تشمل الأردن والعراق ومصر وإسرائيل. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:18+0000
2023-03-08T12:18+0000
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ولدى وصوله إلى القاهرة، قال أوستن إن "الشراكة الدفاعية الأمريكية المصرية، هي ركن أساسي للالتزام الأمريكي في هذا الإقليم".وأضاف "أنا هنا لتقوية تعاوننا في قضايا أساسية، والسعي لفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر".ومن المقرر أن يلتقي أوستن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعددا من المسؤولين المصريين، قبل أن يغادر إلى تل أبيب.وكان أوستن قد بدأ جولته التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية الأمريكية مع دول المنطقة، من الأردن الأحد، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وتناول اللقاء "الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصاً في المجال الدفاعي".وأجرى أوستن زيارة إلى العراق، الثلاثاء، حيث جدد تعهد بلاده بتعزيز العلاقة مع العراق، وقال إن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.كما أشار إلى أن البلدين يتحركان "نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".
https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الدفاع-الأمريكي-يقوم-بجولة-في-الشرق-الأوسط-تشمل-مصر-والأردن-وإسرائيل-1074241975.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار الأردن, العراق, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار الأردن, العراق, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى القاهرة لبحث تعميق التعاون الثنائي... فيديو

12:18 GMT 08.03.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Michael Probst
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وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، قادماً من بغداد، في إطار جولة إقليمية تشمل الأردن والعراق ومصر وإسرائيل.
ولدى وصوله إلى القاهرة، قال أوستن إن "الشراكة الدفاعية الأمريكية المصرية، هي ركن أساسي للالتزام الأمريكي في هذا الإقليم".
وأضاف "أنا هنا لتقوية تعاوننا في قضايا أساسية، والسعي لفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر".
ومن المقرر أن يلتقي أوستن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعددا من المسؤولين المصريين، قبل أن يغادر إلى تل أبيب.
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
وزير الدفاع الأمريكي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل مصر والأردن وإسرائيل
2 مارس, 19:20 GMT
وكان أوستن قد بدأ جولته التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية الأمريكية مع دول المنطقة، من الأردن الأحد، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتناول اللقاء "الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصاً في المجال الدفاعي".
وأجرى أوستن زيارة إلى العراق، الثلاثاء، حيث جدد تعهد بلاده بتعزيز العلاقة مع العراق، وقال إن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.
كما أشار إلى أن البلدين يتحركان "نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".
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