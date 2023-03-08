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https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-خارجية-إيران-يزور-دمشق-غدا-لبحث-العلاقات-الثنائية-والمستجدات-في-المنطقة-1074481907.html
وزير خارجية إيران يزور دمشق غدا لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة
وزير خارجية إيران يزور دمشق غدا لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة
أفاد مصدر مطلع بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل دمشق، غدا الخميس، ويلتقي المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T14:22+0000
2023-03-08T14:23+0000
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وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك"، أن عبد اللهيان يصل دمشق، غدا الخميس، وسيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.وأضاف المصدر أن الجانبين سيبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا.وقال جاويش أوغلو خلال اجتماع صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أنقرة، إن "العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا".من جانبه، قال عبد اللهيان: إنه "يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230308/أنقرة-العمل-جار-على-عقد-اجتماع-رباعي-لوزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وروسيا-وإيران-1074468342.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران

وزير خارجية إيران يزور دمشق غدا لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة

14:22 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 08.03.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
 وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أفاد مصدر مطلع بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل دمشق، غدا الخميس، ويلتقي المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة.
وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك"، أن عبد اللهيان يصل دمشق، غدا الخميس، وسيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.
وأضاف المصدر أن الجانبين سيبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
أنقرة: العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران
09:56 GMT
وقال جاويش أوغلو خلال اجتماع صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أنقرة، إن "العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا".
من جانبه، قال عبد اللهيان: إنه "يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".
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