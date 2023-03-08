https://sputnikarabic.ae/20230308/-إيطاليا-وهولندا-تؤكدان-دعمهما-الكامل-لأوكرانيا-1074489184.html
إيطاليا وهولندا تؤكدان دعمهما الكامل لأوكرانيا
إيطاليا وهولندا تؤكدان دعمهما الكامل لأوكرانيا
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، عزمهما على مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T18:19+0000
2023-03-08T18:19+0000
2023-03-08T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي قصير بعد محادثات مع روته عقدت في روما: "نحن دولتان في الطليعة لدعم أوكرانيا، وبهذا المعنى نحن على نفس الجانب تماما، وناقشنا كيفية تنفيذ وتنسيق مساعداتنا لأوكرانيا بشكل أفضل".وشدد روته على وحدة أوروبا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وقال "نحن في أوروبا متحدون ضد روسيا، أوكرانيا يجب أن تفوز وروسيا يجب أن تخسر".أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230308/بوريل-يقترح-تخصيص-مليار-يورو-من-صندوق-السلام-الأوروبي-لتزويد-كييف-بالذخيرة-1074488745.html
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روسيا, العالم
إيطاليا وهولندا تؤكدان دعمهما الكامل لأوكرانيا
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، عزمهما على مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا.
وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي قصير بعد محادثات مع روته عقدت في روما: "نحن دولتان في الطليعة لدعم أوكرانيا، وبهذا المعنى نحن على نفس الجانب تماما، وناقشنا كيفية تنفيذ وتنسيق مساعداتنا لأوكرانيا بشكل أفضل".
وأعرب رئيس وزراء هولندا عن "إعجابه بالمسؤولية التي تظهرها إيطاليا في دعمها لأوكرانيا". مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية زيارة ميلوني الأخيرة إلى كييف.
وشدد روته على وحدة أوروبا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وقال "نحن في أوروبا متحدون ضد روسيا، أوكرانيا يجب أن تفوز وروسيا يجب أن تخسر".
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.