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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/-إيطاليا-وهولندا-تؤكدان-دعمهما-الكامل-لأوكرانيا-1074489184.html
إيطاليا وهولندا تؤكدان دعمهما الكامل لأوكرانيا
إيطاليا وهولندا تؤكدان دعمهما الكامل لأوكرانيا
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، عزمهما على مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T18:19+0000
2023-03-08T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي قصير بعد محادثات مع روته عقدت في روما: "نحن دولتان في الطليعة لدعم أوكرانيا، وبهذا المعنى نحن على نفس الجانب تماما، وناقشنا كيفية تنفيذ وتنسيق مساعداتنا لأوكرانيا بشكل أفضل".وشدد روته على وحدة أوروبا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وقال "نحن في أوروبا متحدون ضد روسيا، أوكرانيا يجب أن تفوز وروسيا يجب أن تخسر".أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230308/بوريل-يقترح-تخصيص-مليار-يورو-من-صندوق-السلام-الأوروبي-لتزويد-كييف-بالذخيرة-1074488745.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إيطاليا وهولندا تؤكدان دعمهما الكامل لأوكرانيا

18:19 GMT 08.03.2023
© flickr.com / Giampaolo Squarcinaعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© flickr.com / Giampaolo Squarcina
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، عزمهما على مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا.
وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي قصير بعد محادثات مع روته عقدت في روما: "نحن دولتان في الطليعة لدعم أوكرانيا، وبهذا المعنى نحن على نفس الجانب تماما، وناقشنا كيفية تنفيذ وتنسيق مساعداتنا لأوكرانيا بشكل أفضل".
وأعرب رئيس وزراء هولندا عن "إعجابه بالمسؤولية التي تظهرها إيطاليا في دعمها لأوكرانيا". مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية زيارة ميلوني الأخيرة إلى كييف.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
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17:18 GMT
وشدد روته على وحدة أوروبا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وقال "نحن في أوروبا متحدون ضد روسيا، أوكرانيا يجب أن تفوز وروسيا يجب أن تخسر".
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
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