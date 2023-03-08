https://sputnikarabic.ae/20230308/4-قتلى-إثر-اصطدام-طائرتين-صغيرتين-فوق-بحيرة-أمريكية-1074482143.html
4 قتلى إثر اصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة أمريكية
4 قتلى إثر اصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة أمريكية
قال مكتب شرطة مقاطعة بولك بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة هارتريدج في فلوريدا. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T14:25+0000
2023-03-08T14:25+0000
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سبوتنيك. ووقع الاصطدام الجوي أمس الثلاثاء، وقال المكتب في بيان: "أكد محققو مكتب شرطة مقاطعة بولك أنه تم تحديد مكان أربعة أشخاص كانوا في الطائرتين اللتين تحطمتا، جميعهم لقوا حتفهم."وأضاف البيان أن جميع الأشخاص الأربعة الذين عثر عليهم هم الشاغلون الوحيدون للطائراتين، وقد تم التوصل إلى هوياتهم، ويدعون فيث إيرين بيكر، 24 عاما، من وينتر هافن، ومدرب طيران في شركة صنرايز للطيران، وزاكاري جان ميس، 19 عاما، من وينتر هافن ، طالب في كلية بولك ستيت، في طائرة شيروكي بايبر 161، كان راندال إلبرت كروفورد، 67 عاما، من كارلايل بولاية بنسلفانيا.وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جراء هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز "بايبر 28" ذات المحرك الواحد في منطقة نيويورك.وبحسب شبكة "إن بي سي"، "لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران على الأقل بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عدة منازل في لونغ آيلاند بعد ظهر يوم الأحد"، ولم تقع إصابات بين المواطنين في موقع تحطم الطائرة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مصرع-3-أشخاص-إثر-تحطم-طائرة-في-جنوب-أفريقيا-1072296815.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
4 قتلى إثر اصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة أمريكية
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قال مكتب شرطة مقاطعة بولك بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة هارتريدج في فلوريدا.
سبوتنيك. ووقع الاصطدام
الجوي أمس الثلاثاء، وقال المكتب في بيان: "أكد محققو مكتب شرطة مقاطعة بولك أنه تم تحديد مكان أربعة أشخاص كانوا في الطائرتين اللتين تحطمتا، جميعهم لقوا حتفهم."
وأضاف البيان أن جميع الأشخاص الأربعة الذين عثر عليهم هم الشاغلون الوحيدون للطائراتين، وقد تم التوصل إلى هوياتهم، ويدعون فيث إيرين بيكر، 24 عاما، من وينتر هافن، ومدرب طيران في شركة صنرايز للطيران، وزاكاري جان ميس، 19 عاما، من وينتر هافن ، طالب في كلية بولك ستيت، في طائرة شيروكي بايبر 161، كان راندال إلبرت كروفورد، 67 عاما، من كارلايل بولاية بنسلفانيا.
وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جراء هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز "بايبر 28" ذات المحرك الواحد في منطقة نيويورك.
وبحسب شبكة "إن بي سي"، "لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران
على الأقل بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عدة منازل في لونغ آيلاند بعد ظهر يوم الأحد"، ولم تقع إصابات بين المواطنين
في موقع تحطم الطائرة.