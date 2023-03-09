https://sputnikarabic.ae/20230309/أمريكا-تنقل-صانع-قنابل-في-تنظيم-القاعدة-من-سجن-غوانتانامو-إلى-السعودية-1074521324.html

أمريكا تنقل صانع قنابل في تنظيم "القاعدة" من سجن غوانتانامو إلى السعودية

أمريكا تنقل صانع قنابل في تنظيم "القاعدة" من سجن غوانتانامو إلى السعودية

قررت أمريكا، أمس الأربعاء، أن تجري عملية نقل لصانع قنابل مزعوم، يتبع لتنظيم "القاعدة" (محظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من خليج غوانتانامو إلى المملكة... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T15:57+0000

2023-03-09T15:57+0000

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وتأتي الخطوة، في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المستمرة لإغلاق مرفق السجن، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان رسمي، إن "غسان الشربي، مواطن سعودي، يبلغ من العمر 48 عاما، كان محتجزا في خليج غوانتانامو منذ 20 عاما، يتم إرساله إلى السعودية، بعد أن قرر مجلس المراجعة أنه لم يعد بحاجة للاحتجاز لحمايته من "التهديد الكبير المستمر للأمن القومي الأمريكي".وأشارت الوزارة إلى أن "إجراءات نقل الشربي تتضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية، بما في ذلك المراقبة، والقيود على السفر، واستمرار تبادل المعلومات".والتحق غسان الشربي بجامعة إمبري ريدل للطيران في أمريكا، في الفترة من 1999 إلى 2000، ثم سافر بعد ذلك إلى أفغانستان، وبدأ التدريب مع تنظيم "القاعدة"، وفقا لسجلات الحكومة الأمريكية.وأضافت السجلات أن الشربي تعلم بعد ذلك في باكستان، تصنيع قنابل يتم التحكم فيها عن بعد، بغرض تعليم الآخرين المهارات اللازمة، وتم إلقاء القبض عليه في مارس/ آذار 2002، وجرى تسليمه إلى أمريكا بعد فترة وجيزة.ويأتي نقل غسان الشربي إلى السعودية، بعد أسبوعين من إعادة وزارة الدفاع الأمريكية، محتجزين اثنين إلى باكستان، في إطار محاولات إدارة بايدن تقليص عدد المحتجزين في خليج غوانتانامو.وتم احتجاز كل من عبد الرباني ومحمد رباني، كمعتقلين في الحرب المستمرة منذ عقود ضد الإرهاب، بزعم تشغيلهما منازل آمنة يستخدمها أعضاء تنظيم "القاعدة"، بمن فيهم خالد شيخ محمد المتهم المدبر لهجمات الحادي 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، بحسب "سي إن إن".ويوجد حاليا 31 معتقلا في خليج غوانتانامو، 17 منهم مؤهلين للنقل، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في أغسطس/ آب 2022، مقتل أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"، من بعد أسامة بن لادن، وأشار في كلمة له أنه "لعب دورا رئيسيا في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، وكان واحدا من المسؤولين الرئيسيين في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر".

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