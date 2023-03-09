https://sputnikarabic.ae/20230309/أنطونوف-منح-عضو-كتيبة-آزوف-الأوكرانية-جائزة-في-البيت-الأبيض-عار-لا-يستوعبه-عقل-1074497907.html
أنطونوف: منح عضو كتيبة "آزوف" الأوكرانية جائزة في البيت الأبيض "عار لا يستوعبه عقل"
أنطونوف: منح عضو كتيبة "آزوف" الأوكرانية جائزة في البيت الأبيض "عار لا يستوعبه عقل"
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، منح البيت الأبيض العضو في كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) يوليا... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T03:10+0000
2023-03-09T03:10+0000
2023-03-09T03:14+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان "إنه عار. لا يستوعبه العقل، أن داخل أسوار البيت الأبيض يمكن تكريم النازيين".وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن السلطات الأمريكية على دراية بأيديولوجية "آزوف" الكارهة للبشرية، والتي تستخدم رموز ألمانيا النازية.ونالت يوليا بايفسكايا، جائزة المرأة الشجاعة الدولية في يوم المرأة العالمي، سلمها الجائزة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230222/أوكرانيا-تدعو-جنديا-من-آزوف-للتحدث-في-الأمم-المتحدة--1073891646.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أنطونوف: منح عضو كتيبة "آزوف" الأوكرانية جائزة في البيت الأبيض "عار لا يستوعبه عقل"
03:10 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، منح البيت الأبيض العضو في كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) يوليا بايفسكايا، جائزة المرأة الشجاعة الدولية بـ"العار".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف في بيان "إنه عار. لا يستوعبه العقل، أن داخل أسوار البيت الأبيض يمكن تكريم النازيين".
وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن السلطات الأمريكية على دراية بأيديولوجية "آزوف" الكارهة للبشرية، والتي تستخدم رموز ألمانيا النازية.
ونالت يوليا بايفسكايا، جائزة المرأة الشجاعة الدولية في يوم المرأة العالمي، سلمها الجائزة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة
، في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.