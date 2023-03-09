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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/أنطونوف-منح-عضو-كتيبة-آزوف-الأوكرانية-جائزة-في-البيت-الأبيض-عار-لا-يستوعبه-عقل-1074497907.html
أنطونوف: منح عضو كتيبة "آزوف" الأوكرانية جائزة في البيت الأبيض "عار لا يستوعبه عقل"
أنطونوف: منح عضو كتيبة "آزوف" الأوكرانية جائزة في البيت الأبيض "عار لا يستوعبه عقل"
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، منح البيت الأبيض العضو في كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) يوليا... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T03:10+0000
2023-03-09T03:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان "إنه عار. لا يستوعبه العقل، أن داخل أسوار البيت الأبيض يمكن تكريم النازيين".وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن السلطات الأمريكية على دراية بأيديولوجية "آزوف" الكارهة للبشرية، والتي تستخدم رموز ألمانيا النازية.ونالت يوليا بايفسكايا، جائزة المرأة الشجاعة الدولية في يوم المرأة العالمي، سلمها الجائزة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230222/أوكرانيا-تدعو-جنديا-من-آزوف-للتحدث-في-الأمم-المتحدة--1073891646.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أنطونوف: منح عضو كتيبة "آزوف" الأوكرانية جائزة في البيت الأبيض "عار لا يستوعبه عقل"

03:10 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 09.03.2023)
© Sputnik . The Russian Defense Ministry / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Sputnik . The Russian Defense Ministry
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وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، منح البيت الأبيض العضو في كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) يوليا بايفسكايا، جائزة المرأة الشجاعة الدولية بـ"العار".
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان "إنه عار. لا يستوعبه العقل، أن داخل أسوار البيت الأبيض يمكن تكريم النازيين".
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تدعو جنديا من "آزوف" للتحدث في الأمم المتحدة
22 فبراير, 17:59 GMT
وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن السلطات الأمريكية على دراية بأيديولوجية "آزوف" الكارهة للبشرية، والتي تستخدم رموز ألمانيا النازية.
ونالت يوليا بايفسكايا، جائزة المرأة الشجاعة الدولية في يوم المرأة العالمي، سلمها الجائزة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
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