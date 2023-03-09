https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-الخطوط-الجوية-التركية-تعلق-رحلاتها-إلى-عدة-مدن-فرنسية-بسبب-الإضرابات-1074505209.html
إعلام: الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى عدة مدن فرنسية بسبب الإضرابات
إعلام: الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى عدة مدن فرنسية بسبب الإضرابات
ألغت شركة "الخطوط الجوية التركية" رحلاتها إلى مدن باريس ومرسيليا وليون الفرنسية، على خلفية الإضرابات المستمرة في البلاد. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T09:23+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وبحسب قناة "هابرتورك" التلفزيونية التركية: "أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنه بسبب الإضرابات في فرنسا، تم إلغاء الرحلات الجوية، من وإلى باريس وليون ومرسيليا، ليومي 9 و10 آذار/مارس الجاري".وتشهد فرنسا إضرابات ضخمة، على خلفية رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة؛ وطالت الإضرابات العاملين في العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاعي الطاقة والنقل.كما صرحت نقابات العمال، في وقت سابق، بأنها تريد "تركيع الاقتصاد الفرنسي"، لإجبار الحكومة على سحب مشروع القانون.ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن نحو 1.2 مليون شخص شاركوا في إضرابات 7 آذار/مارس؛ وأن بعض التجمعات شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، شهدت العاصمة الفرنسية أعمال شغب، خلال الاحتجاجات؛ حين قام متطرفون بتحطيم مواقف النقل العام والنوافذ، وتخريب إشارات المرور.ولجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، بشكل متكرر، لتفريق المتظاهرين في مدن باريس ورين ونانت وليون.إلى ذلك، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في 10 يناير/كانون الثاني، مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد، وإلغاء "الأنظمة الخاصة" لعدد من المهن الصعبة.ووفقًا لها، سترفع السلطات سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويًا، اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2023؛ لتصل إلى 64 عامًا بحلول عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20220707/الخطوط-الجوية-التركية-تمدد-قرارها-بتعليق-بعض-الرحلات-الدولية-1064813483.html
https://sputnikarabic.ae/20220328/عودة-رحلات-الخطوط-الجوية-التركية-إلى-مدينة-العقبة-الأردنية-1060554653.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , حركة الطيران, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , حركة الطيران, الأخبار
إعلام: الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى عدة مدن فرنسية بسبب الإضرابات
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ألغت شركة "الخطوط الجوية التركية" رحلاتها إلى مدن باريس ومرسيليا وليون الفرنسية، على خلفية الإضرابات المستمرة في البلاد.
أنقرة- سبوتنيك. وبحسب قناة "هابرتورك" التلفزيونية التركية: "أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية
أنه بسبب الإضرابات في فرنسا، تم إلغاء الرحلات الجوية، من وإلى باريس وليون ومرسيليا، ليومي 9 و10 آذار/مارس الجاري".
وتشهد فرنسا إضرابات ضخمة، على خلفية رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة؛ وطالت الإضرابات العاملين في العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاعي الطاقة والنقل.
كما صرحت نقابات العمال
، في وقت سابق، بأنها تريد "تركيع الاقتصاد الفرنسي"، لإجبار الحكومة على سحب مشروع القانون.
ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن نحو 1.2 مليون شخص شاركوا في إضرابات 7 آذار/مارس؛ وأن بعض التجمعات شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، شهدت العاصمة الفرنسية أعمال شغب، خلال الاحتجاجات
؛ حين قام متطرفون بتحطيم مواقف النقل العام والنوافذ، وتخريب إشارات المرور.
ولجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، بشكل متكرر، لتفريق المتظاهرين في مدن باريس ورين ونانت وليون.
إلى ذلك، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في 10 يناير/كانون الثاني، مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد
، وإلغاء "الأنظمة الخاصة" لعدد من المهن الصعبة.
ووفقًا لها، سترفع السلطات سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويًا، اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2023؛ لتصل إلى 64 عامًا بحلول عام 2030.