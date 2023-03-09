https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-المخابرات-الأمريكية-حذرت-أوروبا-في-الصيف-من-هجوم-إرهابي-محتمل-على-التيار-الشمالي-1074497392.html
إعلام: المخابرات الأمريكية حذرت أوروبا في الصيف من هجوم إرهابي محتمل على "التيار الشمالي"
إعلام: المخابرات الأمريكية حذرت أوروبا في الصيف من هجوم إرهابي محتمل على "التيار الشمالي"
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن الأمريكية، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) حذرت الزملاء الأوروبيين من... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T00:24+0000
2023-03-09T00:24+0000
2023-03-09T00:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الصحيفة الأمريكية، أنه في حزيران/ يونيو- تموز/يوليو 2022، قبل بضعة أشهر من الهجوم على خطوط "التيار الشمالي"، أرسلت وكالة المخابرات المركزية تحذيرًا إلى دائرة المخابرات الفيدرالية الألمانية، وكذلك أجهزة المخابرات الأوروبية الأخرى، بشأن هجوم محتمل على خطوط أنابيب الغاز.وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأنه لا يزال من غير المعروف من يقف وراء التخريب في "نورد ستريم"، ولا يزال التحقيق مستمرا.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يعتقد أن بلدان المساهمين في "نورد ستريم" يجب أن تصر على إجراء تحقيق شفاف وعاجل في الهجمات على خطوط الأنابيب.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وفي 26 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الأمم-المتحدة-تطالب-بمشاركة-جهات-متخصصة-ومختلفة-في-التحقيقات-بشأن-التيار-الشمالي-1074496401.html
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أخبار أوكرانيا
إعلام: المخابرات الأمريكية حذرت أوروبا في الصيف من هجوم إرهابي محتمل على "التيار الشمالي"
00:24 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 00:52 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن الأمريكية، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) حذرت الزملاء الأوروبيين من احتمال التحضير لهجوم إرهابي على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" من قبل مواطنين أوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في الصحيفة الأمريكية، أنه في حزيران/ يونيو- تموز/يوليو 2022، قبل بضعة أشهر من الهجوم على خطوط "التيار الشمالي"، أرسلت وكالة المخابرات المركزية تحذيرًا إلى دائرة المخابرات الفيدرالية الألمانية، وكذلك أجهزة المخابرات الأوروبية الأخرى، بشأن هجوم محتمل على خطوط أنابيب الغاز.
وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ
، بأنه لا يزال من غير المعروف من يقف وراء التخريب في "نورد ستريم"، ولا يزال التحقيق مستمرا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يعتقد أن بلدان المساهمين في "نورد ستريم" يجب أن تصر على إجراء تحقيق شفاف وعاجل في الهجمات على خطوط الأنابيب.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي
في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وفي 26 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"
، وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.