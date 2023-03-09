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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-المخابرات-الأمريكية-حذرت-أوروبا-في-الصيف-من-هجوم-إرهابي-محتمل-على-التيار-الشمالي-1074497392.html
إعلام: المخابرات الأمريكية حذرت أوروبا في الصيف من هجوم إرهابي محتمل على "التيار الشمالي"
إعلام: المخابرات الأمريكية حذرت أوروبا في الصيف من هجوم إرهابي محتمل على "التيار الشمالي"
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن الأمريكية، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) حذرت الزملاء الأوروبيين من... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T00:24+0000
2023-03-09T00:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الصحيفة الأمريكية، أنه في حزيران/ يونيو- تموز/يوليو 2022، قبل بضعة أشهر من الهجوم على خطوط "التيار الشمالي"، أرسلت وكالة المخابرات المركزية تحذيرًا إلى دائرة المخابرات الفيدرالية الألمانية، وكذلك أجهزة المخابرات الأوروبية الأخرى، بشأن هجوم محتمل على خطوط أنابيب الغاز.وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأنه لا يزال من غير المعروف من يقف وراء التخريب في "نورد ستريم"، ولا يزال التحقيق مستمرا.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يعتقد أن بلدان المساهمين في "نورد ستريم" يجب أن تصر على إجراء تحقيق شفاف وعاجل في الهجمات على خطوط الأنابيب.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وفي 26 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الأمم-المتحدة-تطالب-بمشاركة-جهات-متخصصة-ومختلفة-في-التحقيقات-بشأن-التيار-الشمالي-1074496401.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلام: المخابرات الأمريكية حذرت أوروبا في الصيف من هجوم إرهابي محتمل على "التيار الشمالي"

00:24 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 00:52 GMT 09.03.2023)
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن الأمريكية، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) حذرت الزملاء الأوروبيين من احتمال التحضير لهجوم إرهابي على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" من قبل مواطنين أوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في الصحيفة الأمريكية، أنه في حزيران/ يونيو- تموز/يوليو 2022، قبل بضعة أشهر من الهجوم على خطوط "التيار الشمالي"، أرسلت وكالة المخابرات المركزية تحذيرًا إلى دائرة المخابرات الفيدرالية الألمانية، وكذلك أجهزة المخابرات الأوروبية الأخرى، بشأن هجوم محتمل على خطوط أنابيب الغاز.
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمم المتحدة تطالب بمشاركة جهات متخصصة ومختلفة في التحقيقات بشأن "التيار الشمالي"
أمس, 22:51 GMT
وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأنه لا يزال من غير المعروف من يقف وراء التخريب في "نورد ستريم"، ولا يزال التحقيق مستمرا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يعتقد أن بلدان المساهمين في "نورد ستريم" يجب أن تصر على إجراء تحقيق شفاف وعاجل في الهجمات على خطوط الأنابيب.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وفي 26 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:35 GMT
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