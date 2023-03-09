https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-واشنطن-لم-تستبعد-أن-تكون-أوكرانيا-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي--1074497559.html

إعلام: واشنطن لم تستبعد أن تكون أوكرانيا وراء الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"

إعلام: واشنطن لم تستبعد أن تكون أوكرانيا وراء الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن الأمريكية، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي الأمريكي... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T01:45+0000

2023-03-09T01:45+0000

2023-03-09T01:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فقد نظر بيرنز وسوليفان، بعد شهر من التفجيرات، في تشرين الأول/ أكتوبر باحتمال تورط كييف المباشر في الهجمات على "التيار الشمالي"، ولم توضح المصادر ما الذي استندت إليه تقديراتهم.وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأنه لا يزال من غير المعروف من يقف وراء التخريب في "نورد ستريم"، ولا يزال التحقيق مستمرا.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يعتقد أن بلدان المساهمين في "نورد ستريم" يجب أن تصر على إجراء تحقيق شفاف وعاجل في الهجمات على خطوط الأنابيب.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وفي 26 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-المخابرات-الأمريكية-حذرت-أوروبا-في-الصيف-من-هجوم-إرهابي-محتمل-على-التيار-الشمالي-1074497392.html

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التيار الشمالي, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم