https://sputnikarabic.ae/20230309/إيران-تعتزم-المشاركة-في-اجتماع-موسكو-لممثلي-روسيا-وسوريا-وتركيا--1074515122.html
إيران تعتزم المشاركة في اجتماع موسكو لممثلي روسيا وسوريا وتركيا
إيران تعتزم المشاركة في اجتماع موسكو لممثلي روسيا وسوريا وتركيا
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، بأن طهران تعتزم المشاركة في اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو، والمقرر... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T13:23+0000
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العالم العربي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جلالي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "الاجتماع سيعقد بالفعل الأسبوع المقبل، وتخطط إيران للمشاركة فيه".وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أعلن أمس الأربعاء، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا.وأوضح جاويش أوغلو، أن الاجتماع سيعقد بدعوة من روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع فني الأسبوع المقبل، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية.من جانبه، قال عبد اللهيان، إنه يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة.وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قد أكد سابقا أن العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.في غضون ذلك، استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره السوري، بشار الأسد، قبل الانتخابات الرئاسية التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/أنقرة-العمل-جار-على-عقد-اجتماع-رباعي-لوزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وروسيا-وإيران-1074468342.html
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العالم العربي, روسيا
إيران تعتزم المشاركة في اجتماع موسكو لممثلي روسيا وسوريا وتركيا
13:23 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، بأن طهران تعتزم المشاركة في اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو، والمقرر عقده الأسبوع المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال جلالي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "الاجتماع سيعقد بالفعل الأسبوع المقبل، وتخطط إيران للمشاركة فيه".
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أعلن أمس الأربعاء، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا.
وقال جاويش أوغلو خلال اجتماع صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أنقرة، إن "العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا".
وأوضح جاويش أوغلو، أن الاجتماع سيعقد بدعوة من روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع فني الأسبوع المقبل، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية.
من جانبه، قال عبد اللهيان، إنه يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قد أكد سابقا أن العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.
وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية، يوم الإثنين الماضي: "نحن نعمل على ذلك. أستطيع أن أقول إننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي، كل شيء ليس بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم على مبادئ الدبلوماسية الهادئة".
في غضون ذلك، استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره السوري، بشار الأسد، قبل الانتخابات الرئاسية التركية.