https://sputnikarabic.ae/20230309/الجيش-السوداني-يكشف-حقيقة-تجنيد-مقاتلين-على-أساس-قبلي-في-دارفور-1074507346.html
الجيش السوداني يكشف حقيقة تجنيد مقاتلين على أساس قبلي في دارفور
الجيش السوداني يكشف حقيقة تجنيد مقاتلين على أساس قبلي في دارفور
صرحت القوات المسلحة في السودان أنها لا تجند مقاتلين على أساس قبلي في ولايات دارفور، ردا على ما أثاره نشطاء بأن الجيش بدأ حملات واسعة لتجنيد مقاتلين من أبناء... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T10:49+0000
2023-03-09T10:49+0000
2023-03-09T10:52+0000
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ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله "تجنيد مقاتلين على أساس قبلي في دارفور"، مؤكدا بحسب موقع "سودان تربيون" السوداني أن القوات المسلحة السودانية "لا تفتح معسكراتها لتجنيد مقاتلين على أساس قبلي بولايات دارفور".وأشارت الوكالة إلى أن ناشطين من القبائل العربية تحدثوا مؤخرا عن "بدء الجيش في الأيام القليلة الماضية حملات تجنيد واسعة بين أبناء القبائل العربية استهدفت المقاتلين السابقين في قوات حرس الحدود التي حاربها حميدتي ودمج العديد منهم في قوات الدعم السريع عام 2017".يأتي هذا في إطار ما يثار عن وجود مشاكل بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، التي يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات "الدعم السريع".ونفى دقلو في تصريحات له مؤخرا وجود أي خلاف بين الجيش و"الدعم السريع"، مؤكدا أن "الحديث الدائر بهذا الخصوص في وسائل الإعلام مجرد شائعات".
https://sputnikarabic.ae/20230216/البرهان-دعم-الجيش-للاتفاق-الإطاري-مرهون-بتنفيذ-بند-دمج-قوات-الدعم-السريع-في-صفوف-القوات-المسلحة-1073621628.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يكشف حقيقة تجنيد مقاتلين على أساس قبلي في دارفور
10:49 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 10:52 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
صرحت القوات المسلحة في السودان أنها لا تجند مقاتلين على أساس قبلي في ولايات دارفور، ردا على ما أثاره نشطاء بأن الجيش بدأ حملات واسعة لتجنيد مقاتلين من أبناء القبائل العربية.
ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله "تجنيد مقاتلين على أساس قبلي في دارفور"، مؤكدا بحسب موقع
"سودان تربيون" السوداني أن القوات المسلحة السودانية "لا تفتح معسكراتها لتجنيد مقاتلين على أساس قبلي بولايات دارفور".
وأشارت الوكالة إلى أن ناشطين من القبائل العربية تحدثوا مؤخرا عن "بدء الجيش في الأيام القليلة الماضية حملات تجنيد واسعة بين أبناء القبائل العربية استهدفت المقاتلين السابقين في قوات حرس الحدود التي حاربها حميدتي ودمج العديد منهم في قوات الدعم السريع
عام 2017".
يأتي هذا في إطار ما يثار عن وجود مشاكل بين الجيش السوداني
وقوات "الدعم السريع"، التي يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات "الدعم السريع".
ونفى دقلو في تصريحات له مؤخرا وجود أي خلاف بين الجيش و"الدعم السريع"، مؤكدا أن "الحديث الدائر بهذا الخصوص في وسائل الإعلام مجرد شائعات".