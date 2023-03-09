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الخارجية الروسية: أمريكا ليس لديها أسس قانونية لعدم إصدار تأشيرات لدبلوماسيين روس
الخارجية الروسية: أمريكا ليس لديها أسس قانونية لعدم إصدار تأشيرات لدبلوماسيين روس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليس لديها أسس قانونية لعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس؛ فهذا... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T14:36+0000
2023-03-09T14:36+0000
العالم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "الولايات المتحدة ليس لديها أساس قانوني لمثل هذه القرارات، فهي أيضا غير قانونية إنهم يعملون خارج الإطار القانوني".وأضافت: "إن خلق عقبة أمام مشاركة وفد في عمل المجموعة هو في الواقع، يقوض مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".في وقت سابق، قالت ممثلة روسيا في اجتماع للمجموعة المفتوحة العضوية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إيرينا تيازلوفا، إن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين الروس للمشاركة في الدورة العادية للمجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20220912/روسيا-وفدنا-المشارك-في-أعمال-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-لم-يحصل-بعد-على-تأشيرات-دخول-1067659476.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الخارجية الروسية: أمريكا ليس لديها أسس قانونية لعدم إصدار تأشيرات لدبلوماسيين روس

14:36 GMT 09.03.2023
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليس لديها أسس قانونية لعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس؛ فهذا غير قانوني.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "الولايات المتحدة ليس لديها أساس قانوني لمثل هذه القرارات، فهي أيضا غير قانونية إنهم يعملون خارج الإطار القانوني".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تطبق ممارسة عدم إصدار التأشيرات الأمريكية لوفود الدول الأخرى، والتي بسببها تجد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نفسها في موقف غير متكافئ في عملية التفاوض.

وأضافت: "إن خلق عقبة أمام مشاركة وفد في عمل المجموعة هو في الواقع، يقوض مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
روسيا: وفدنا المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل بعد على تأشيرات دخول
12 سبتمبر 2022, 22:30 GMT
في وقت سابق، قالت ممثلة روسيا في اجتماع للمجموعة المفتوحة العضوية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إيرينا تيازلوفا، إن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين الروس للمشاركة في الدورة العادية للمجموعة.
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