https://sputnikarabic.ae/20230309/الخارجية-الروسية-أمريكا-ليس-لديها-أسس-قانونية-لعدم-إصدار-تأشيرات-لدبلوماسيين-روس--1074518923.html

الخارجية الروسية: أمريكا ليس لديها أسس قانونية لعدم إصدار تأشيرات لدبلوماسيين روس

الخارجية الروسية: أمريكا ليس لديها أسس قانونية لعدم إصدار تأشيرات لدبلوماسيين روس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليس لديها أسس قانونية لعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس؛ فهذا... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T14:36+0000

2023-03-09T14:36+0000

2023-03-09T14:36+0000

العالم

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "الولايات المتحدة ليس لديها أساس قانوني لمثل هذه القرارات، فهي أيضا غير قانونية إنهم يعملون خارج الإطار القانوني".وأضافت: "إن خلق عقبة أمام مشاركة وفد في عمل المجموعة هو في الواقع، يقوض مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".في وقت سابق، قالت ممثلة روسيا في اجتماع للمجموعة المفتوحة العضوية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إيرينا تيازلوفا، إن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين الروس للمشاركة في الدورة العادية للمجموعة.

https://sputnikarabic.ae/20220912/روسيا-وفدنا-المشارك-في-أعمال-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-لم-يحصل-بعد-على-تأشيرات-دخول-1067659476.html

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