https://sputnikarabic.ae/20230309/السعودية-تحقق-1045-تريليون-ريال-إجمالي-الإيرادات-في-2022-1074519302.html

السعودية تحقق أكثر من تريليون ريال إجمالي الإيرادات في 2022

السعودية تحقق أكثر من تريليون ريال إجمالي الإيرادات في 2022

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، عن أن إجمالي الإيرادات في العام الماضي 2022، بلغت 1.045 تريليون ريال سعودي. 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T14:50+0000

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وأضافت في تقرير الربع الرابع من 2022، لأداء الميزانية العامة للدولة، والذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي المصروفات 955 مليار ريال، بينما بلغ الفائض 90.09 مليار ريال.كما أشار التقرير، إلى أن إيرادات الربع الرابع من 2022 بلغت 317.97 مليار ريال، والمصروفات 363.65 مليار ريال، والعجز 45.68 مليار ريال.وبينت وزارة المالية السعودية في تقريرها، أن النتائج الفعلية لأداء الميزانية حتى الربع الرابع من عام 2022 جاءت كالتالي: الإيرادات 1.268 تريليون ريال، المصروفات 1.164 تريليون ريال، الفائض 103.8 مليار ريال.كما لفت التقرير، المنشور اليوم الخميس، إلى أن "الاقتصاد السعودي حقق خلال 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%؛ وهو يعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال العام الماضي، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها دول العالم".وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل فائض في الميزانية العامة للمملكة بقيمة 14.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022.وأشارت الوزارة، إلى أن الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الثالثة للعام الحالي بلغت 301.87 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 287.73 مليار ريال ليكون الفائض 14.14 مليار ريال.وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2022، بلغت نحو 229.02 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال.وأكدت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 24% إلى نحو 301.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بنحو 243.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021.

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