https://sputnikarabic.ae/20230309/السيسي-تكلفة-الحرب-على-الإرهاب-منذ-2011-بلغت-مليار-جنيه-شهريا-فيديو-1074518798.html
السيسي: تكلفة الحرب على الإرهاب منذ 2011 بلغت مليار جنيه شهريا... فيديو
السيسي: تكلفة الحرب على الإرهاب منذ 2011 بلغت مليار جنيه شهريا... فيديو
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة الحرب على الإرهاب في سيناء، منذ 2011، هي مليار جنيه شهريا. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T14:47+0000
2023-03-09T14:47+0000
2023-03-09T14:47+0000
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جاء ذلك خلال كلمة للرئيس المصري، في الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد، بحسب فضائية "سي بي سي" المصرية.وأضاف السيسي: "كان كل شهر على الأقل مليار جنيه لمدة 90 شهرا من 2011 حتى اليوم".وتابع: "كنت نائب مدير المخابرات في 2009، وكنا نعمل لقاءات لمناقشة الوضع الأمني في سيناء، فكان اللقاءات وقتها مع مدير المخابرات اللواء مراد موافي، ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن، وكنا نناقش الوضع، وكنا شايفين إن خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة فى شمال سيناء عبارة عن مخازن الأسلحة والذخيرة والمفرقعات وأيضا بنية بشرية كبيرة للسيطرة".وأوضح الرئيس السيسي قائلا: "كانوا ساعتها لو رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا من 2008 و2009 كان ليهم أفلام وعروض كأنهم خارج الدولة، وكان الكلام ساعتها إنه مشكلة كبيرة في سيناء والموجود هناك والكتلة اللى اتشكلت قبل 2005 بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير من الجيش والشرطة علشان تحل المسألة".ودعا السيسي إلى مزيد من التماسك بوجه التحديات التي لن تنتهي، قائلا: "نريد أن نبقى أكثر صلابة، لأن التحديات التي أمامنا كثيرة، ولن تنتهي.. بناء دولة فيها 105 ملايين، واستعادة مكانتها في التعليم والصحة وكل شيء أمر مش بسيط".
https://sputnikarabic.ae/20230123/السيسي-يعلن-إقامة-حفل-في-رفح-والعريش-بمناسبة-القضاء-على-التهديدات-الإرهابية-1072622720.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
السيسي: تكلفة الحرب على الإرهاب منذ 2011 بلغت مليار جنيه شهريا... فيديو
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة الحرب على الإرهاب في سيناء، منذ 2011، هي مليار جنيه شهريا.
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس المصري، في الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد، بحسب فضائية "سي بي سي" المصرية.
وأضاف السيسي: "كان كل شهر على الأقل مليار جنيه لمدة 90 شهرا من 2011 حتى اليوم".
وتابع: "كنت نائب مدير المخابرات في 2009، وكنا نعمل لقاءات لمناقشة الوضع الأمني في سيناء
، فكان اللقاءات وقتها مع مدير المخابرات اللواء مراد موافي، ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن، وكنا نناقش الوضع، وكنا شايفين إن خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة فى شمال سيناء عبارة عن مخازن الأسلحة والذخيرة والمفرقعات وأيضا بنية بشرية كبيرة للسيطرة".
وأوضح الرئيس السيسي
قائلا: "كانوا ساعتها لو رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا من 2008 و2009 كان ليهم أفلام وعروض كأنهم خارج الدولة، وكان الكلام ساعتها إنه مشكلة كبيرة في سيناء والموجود هناك والكتلة اللى اتشكلت قبل 2005 بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير من الجيش والشرطة علشان تحل المسألة".
ودعا السيسي إلى مزيد من التماسك بوجه التحديات التي لن تنتهي، قائلا: "نريد أن نبقى أكثر صلابة، لأن التحديات التي أمامنا كثيرة، ولن تنتهي.. بناء دولة فيها 105 ملايين، واستعادة مكانتها في التعليم والصحة وكل شيء أمر مش بسيط".