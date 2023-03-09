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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/العدل-الأمريكية-تعلن-عن-مذكرة-بمصادرة-طائرة-مملوكة-لشركة-روسنفت-الروسية-1074498106.html
العدل الأمريكية تعلن عن مذكرة بمصادرة طائرة مملوكة لشركة "روسنفت" الروسية
العدل الأمريكية تعلن عن مذكرة بمصادرة طائرة مملوكة لشركة "روسنفت" الروسية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها حصلت على أمر قضائي بحجز طائرة مملوكة لشركة النفط الروسية "روسنفت" تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T03:36+0000
2023-03-09T03:37+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة العدل: "أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فتح مذكرة توقيف بمصادرة طائرة "بوينغ" 737-7جي أو" مملوكة لشركة "بي جي إس سي روسنفت أويل".. رئيسها إيغور إيفانوفيتش سيتشين. أذنت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك بمصادرة الطائرة، ووجدت أن السبب المحتمل لمصادرة الطائرة هو انتهاك لقانون إصلاح مراقبة الصادرات والعقوبات الأخيرة التي فرضت على روسيا ".وأضافت وزارة العدل الأمريكية، أن قيمة الطائرة يعتقد أنها تبلغ نحو 25 مليون دولار.وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن القيود المفروضة على روسيا تشمل حظرًا على الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة من السفر إلى روسيا بدون ترخيص ساري المفعول، مشيرا إلى أنه بعد تشديد نظام الرقابة على الصادرات في شباط/فبراير 2022، هذه الطائرة "غادرت وعادت إلى روسيا سبع مرات على الأقل"، في انتهاك للقوانين الأمريكية.وأضافت الوزارة: "شوهدت طائرة بوينغ الأمريكية الصنع آخر مرة في الولايات المتحدة في مارس 2014 ويعتقد الآن أنها في روسيا أو في طريقها إلى / من روسيا"، منوهة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة الأميركية يحققان في هذه القضية ومسألة مصادرة الطائرة.ومع بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيه؛ فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/واشنطن-ترفع-الحظر-عن-أربع-شركات-تابعة-لـسبيربنك-من-العقوبات-1074488299.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, روسنفط, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, روسنفط, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

العدل الأمريكية تعلن عن مذكرة بمصادرة طائرة مملوكة لشركة "روسنفت" الروسية

03:36 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 03:37 GMT 09.03.2023)
© RIA Novosti . Maxim Blinovروسنفط
روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© RIA Novosti . Maxim Blinov
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها حصلت على أمر قضائي بحجز طائرة مملوكة لشركة النفط الروسية "روسنفت" تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة العدل: "أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فتح مذكرة توقيف بمصادرة طائرة "بوينغ" 737-7جي أو" مملوكة لشركة "بي جي إس سي روسنفت أويل".. رئيسها إيغور إيفانوفيتش سيتشين. أذنت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك بمصادرة الطائرة، ووجدت أن السبب المحتمل لمصادرة الطائرة هو انتهاك لقانون إصلاح مراقبة الصادرات والعقوبات الأخيرة التي فرضت على روسيا ".
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أمس, 17:12 GMT
وأضافت وزارة العدل الأمريكية، أن قيمة الطائرة يعتقد أنها تبلغ نحو 25 مليون دولار.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن القيود المفروضة على روسيا تشمل حظرًا على الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة من السفر إلى روسيا بدون ترخيص ساري المفعول، مشيرا إلى أنه بعد تشديد نظام الرقابة على الصادرات في شباط/فبراير 2022، هذه الطائرة "غادرت وعادت إلى روسيا سبع مرات على الأقل"، في انتهاك للقوانين الأمريكية.
وأضافت الوزارة: "شوهدت طائرة بوينغ الأمريكية الصنع آخر مرة في الولايات المتحدة في مارس 2014 ويعتقد الآن أنها في روسيا أو في طريقها إلى / من روسيا"، منوهة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة الأميركية يحققان في هذه القضية ومسألة مصادرة الطائرة.
ومع بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيه؛ فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
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