https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-دوبوفو-فاسيليلكا-شمال-غربي-أرتيوموفسك-1074500863.html
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، صباح اليوم الخميس، سيطرة القوات الروسية على قرية دوبوفو فاسيليفكا، الواقعة شمال غربي أرتيوموفسك (باخموت). 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T07:24+0000
2023-03-09T07:24+0000
2023-03-09T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وصرحت المجموعة على قناتها في تلغرام، أن "دوبوفو فاسيليفكا تحت سيطرة شركات فاغنر العسكرية الخاصة تماما. هناك معارك في الضواحي. كامل أراضي المنطقة السكنية تحت سيطرتنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
07:24 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، صباح اليوم الخميس، سيطرة القوات الروسية على قرية دوبوفو فاسيليفكا، الواقعة شمال غربي أرتيوموفسك (باخموت).
وصرحت المجموعة على قناتها في تلغرام، أن "دوبوفو فاسيليفكا تحت سيطرة شركات فاغنر العسكرية الخاصة تماما. هناك معارك في الضواحي. كامل أراضي المنطقة السكنية تحت سيطرتنا".