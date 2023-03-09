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القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-دوبوفو-فاسيليلكا-شمال-غربي-أرتيوموفسك-1074500863.html
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، صباح اليوم الخميس، سيطرة القوات الروسية على قرية دوبوفو فاسيليفكا، الواقعة شمال غربي أرتيوموفسك (باخموت). 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T07:24+0000
2023-03-09T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وصرحت المجموعة على قناتها في تلغرام، أن "دوبوفو فاسيليفكا تحت سيطرة شركات فاغنر العسكرية الخاصة تماما. هناك معارك في الضواحي. كامل أراضي المنطقة السكنية تحت سيطرتنا".
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك

07:24 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 09.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
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أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، صباح اليوم الخميس، سيطرة القوات الروسية على قرية دوبوفو فاسيليفكا، الواقعة شمال غربي أرتيوموفسك (باخموت).
وصرحت المجموعة على قناتها في تلغرام، أن "دوبوفو فاسيليفكا تحت سيطرة شركات فاغنر العسكرية الخاصة تماما. هناك معارك في الضواحي. كامل أراضي المنطقة السكنية تحت سيطرتنا".
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