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بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا صفقة الحبوب والتنسيق لحل الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا صفقة الحبوب والتنسيق لحل الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلالها صفقة الحبوب وضرورة تنفيذها بشكل شامل. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T18:41+0000
2023-03-09T18:41+0000
2023-03-09T19:20+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي والرئيس المصري اتفقا على مواصلة التنسيق لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناقشا موضوع توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذ المشاريع في مجالات الطاقة والصناعة".وأضاف الكرملين: "أشار الجانبان إلى التطور التدريجي في العلاقات الودية وذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية".وذكر البيان أن الرئيسين ناقشا سبل تعزيز أطر التعاون المختلفة بين مصر وروسيا، لا سيما من خلال مشروعات التنمية المشتركة.كما أفاد مكتب السيسي بأن رئيسي مصر وروسيا تطرقا إلى الأزمات العالمية في حديثهما، خاصة في قطاع الغذاء.
https://sputnikarabic.ae/20230306/تركيا-تستبعد-إزالة-الغرب-للعوائق-أمام-الصادرات-الروسية-بموجب-صفقة-الحبوب-1074363955.html
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روسيا, العالم العربي, مصر
روسيا, العالم العربي, مصر
بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا صفقة الحبوب والتنسيق لحل الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
18:41 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 19:20 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلالها صفقة الحبوب وضرورة تنفيذها بشكل شامل.
وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي والرئيس المصري اتفقا على مواصلة التنسيق لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناقشا موضوع توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذ المشاريع في مجالات الطاقة والصناعة".
وتابع البيان: "في سياق ضمان الأمن الغذائي العالمي، حدد الرئيس فلاديمير بوتين المقاربات الروسية لحزمة اتفاقيات إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، مؤكدا على الحاجة إلى تنفيذها الشامل".
وأضاف الكرملين: "أشار الجانبان إلى التطور التدريجي في العلاقات الودية وذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية".
وفي السياق نفسه، أعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان أن الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة خلال اتصال هاتفي وشددا على أهمية تعزيز الأمن الغذائي.
وذكر البيان أن الرئيسين ناقشا سبل تعزيز أطر التعاون المختلفة بين مصر وروسيا، لا سيما من خلال مشروعات التنمية المشتركة.
كما أفاد مكتب السيسي بأن رئيسي مصر وروسيا تطرقا إلى الأزمات العالمية في حديثهما، خاصة في قطاع الغذاء.