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https://sputnikarabic.ae/20230309/الملكة-رانيا-توجه-كلمة-لابنتها-الأميرة-إيمان-في-حفل-حناء-قبل-زفافها-1074515751.html
الملكة رانيا توجه كلمة لابنتها الأميرة إيمان في حفل حناء قبل زفافها
الملكة رانيا توجه كلمة لابنتها الأميرة إيمان في حفل حناء قبل زفافها
أقامت الملكة، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكسندر ترميوتس. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T13:47+0000
2023-03-09T13:49+0000
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وألقت الملكة رانيا كلمة، معربةً عن شعورها بـ"مشاعر مختلطة"، مشيرةً إلى أنها أول مرة تكون "أم العروس".وحضر حفل الحناء العديد من صاحبات السمو الملكي الأميرات، وخطيبة سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الآنسة رجوة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة. واشتمل الحفل على معزوفات وأغاني تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في الأردن، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية.وكان الديوان الملكي أعلن، الأحد، أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، على جميل ألكسندر ترميوتس، سيكون في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من مارس/ آذار عام 2023 ميلادي.
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منوعات, العالم العربي
منوعات, العالم العربي

الملكة رانيا توجه كلمة لابنتها الأميرة إيمان في حفل حناء قبل زفافها

13:47 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 13:49 GMT 09.03.2023)
© AFP 2023 / Bryan R. Smith / الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: "النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم"، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016
الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / Bryan R. Smith /
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أقامت الملكة، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.
وألقت الملكة رانيا كلمة، معربةً عن شعورها بـ"مشاعر مختلطة"، مشيرةً إلى أنها أول مرة تكون "أم العروس".
وحضر حفل الحناء العديد من صاحبات السمو الملكي الأميرات، وخطيبة سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الآنسة رجوة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة. واشتمل الحفل على معزوفات وأغاني تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في الأردن، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية.
وكان الديوان الملكي أعلن، الأحد، أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، على جميل ألكسندر ترميوتس، سيكون في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من مارس/ آذار عام 2023 ميلادي.
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