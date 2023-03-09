https://sputnikarabic.ae/20230309/اليمن-العثور-على-مومياء-محنطة-جوار-مكب-نفايات-في-صنعاء-1074497709.html

اليمن... العثور على مومياء محنطة جوار مكب نفايات في صنعاء

اليمن... العثور على مومياء محنطة جوار مكب نفايات في صنعاء

أعلنت وزارة الثقافة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، العثور على مومياء محنطة، ملقاة قرب مكب للنفايات في العاصمة... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T02:20+0000

2023-03-09T02:20+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (المحظورة في روسيا)، إنها "تسلمت الأربعاء، جثة لمومياء محنطة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية عُثر عليها ملقاة بجانب مقلب قمامة في أمانة العاصمة، ألقى بها لصوص المقابر وتجار الآثار بعد أن قاموا بإتلافها والعبث بمحتوياتها".وأضافت الهيئة العامة للآثار: "نُقلت المومياء إلى المتحف الوطني في صنعاء للحفظ وسيقوم خبراء من الهيئة بمعالجتها من التعفن البكتيري الذي بدأ بالظهور عليها وإجراء الدراسات".وأشارت هيئة الآثار اليمنية إلى "أن اليمن يعد من أهم الدول التي توجد فيه مومياوات (الجثث المحنطة) ومن أفضل الدول عالمياً في استخدام أفضل طرق التحنيط حيث يحل في المرتبة الثالثة بعد مصر وتشيلي".وذكرت الهيئة، أن "اليمنيين القدماء كانوا يستخدمون في عملية التحنيط، الزبيب ودهن الجمل وبعض أوراق النباتات والراتنجات والصمغ العربي والملح والقطران"، مؤكدة أن "تلك المواد التقليدية حافظت على بقاء المومياوات إلى الآن".وأكدت "الآثار اليمنية" في بيانها "وجود المومياوات في العديد من المناطق باليمن منها صنعاء والمحويت وذمار والجوف وشبام"، مشيرة إلى "اكتشاف مومياء في اليمن يعود تاريخها إلى 3200 عام أي ما يقارب 1200 ق.م ..وهي محفوظة في متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء".ولفت بيان هيئة الآثار، إلى "أن اليمنيين مارسوا التحنيط لتلبية متطلبات بعض الديانات اليمنية القديمة، وعند مجيء الإسلام تركوا التحنيط".وحسب بيان هيئة الآثار اليمنية، "وجدت معظم المومياوات اليمنية ملفوفة بالكتان داخل أكياس جلدية، بعضها في حالة قرفصاء، في مقابر صخرية بمناطق وعرة من الجبال. ما يدل على أن تلك المقابر تعود إلى زمن بعيد نظراً لوعورة الوصول إليها. وعملية البحث عنها لم تكن حاضرة في المجتمع آنذاك. ولكن نشط البحث عنها في الآونة الأخيرة من قبل لصوص المقابر".وفي 18 آب/ أغسطس 2019 أعلنت وزارة الثقافة في حكومة "الإنقاذ"، اكتشاف مستوطنة أثرية قديمة في منطقة شملان بضواحي صنعاء، تتمثل في نمطين؛ مستوطنة بشرية، ومقابر صخرية تضم عدداً من المومياوات تعود إلى نهاية العصر الحجري وحتى البرونزي إلى ما قبل ثلاثة آلاف عام.وانعكس الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام، على كافة مناحي الحياة في البلد، وبينها الثقافية إذ تعرضت متاحف عدة للنهب والسرقة، فيما هربت آلاف من القطع الأثرية إلى الخارج وعرضت في مزادات بمبالغ زهيدة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20230308/أنصار-الله-اليمنية-تحذر-من-خوضها-معركة-فاصلة-1074486307.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, أنصار الله, العالم العربي