https://sputnikarabic.ae/20230309/بريدنيستروفيه-اعتقال-اثنين-مشتبه-بهما-في-التحضير-لاغتيال-رئيس-الجمهورية-1074518494.html
بريدنيستروفيه: اعتقال اثنين مشتبه بهما في التحضير لاغتيال رئيس الجمهورية
بريدنيستروفيه: اعتقال اثنين مشتبه بهما في التحضير لاغتيال رئيس الجمهورية
أعلنت لجنة التحقيق في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية في بيان، اليوم الخميس، اعتقال اثنين من المشتبه بهما في التخطيط لارتكاب جريمة اغتيال تستهدف مسؤولين. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T14:32+0000
2023-03-09T14:32+0000
2023-03-09T14:32+0000
العالم
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تيراسبول - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: "اعتقلت وكالات إنفاذ القانون في الجمهورية اثنين من المشتبه بهما كانا يعملان في إقليم بريدنيستروفيه في مجموعة مع أشخاص مجهولين، وذلك تحت رقابة مباشرة وتعليمات ممثلي أجهزة الأمن الأوكرانية، لاستهداف مسؤولين حكوميين في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية".وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية في بيان، أنها أحبطت محاولة اغتيال رئيس البلاد، فاديم كراسنوسيلسكي، مضيفةً أنه تم اعتقال المشتبه بهم وقدموا اعترافات بهذا الصدد.وذكرت اللجنة أنه "يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التحقيقية لتحديد وكشف هويات جميع المشاركين في المجموعة الإجرامية".ويوم الأربعاء الماضي، أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء التقارير، التي تشير إلى أن سلطات كييف تحضر لاستفزاز بمواد مشعة، بالقرب من حدودها مع جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية؛ حيث تصعد كييف التوتر بالفعل.ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، عن المتحدثة الرسمية، قولها: "من دواعي القلق، أن مثل هذه الأحداث تجري في المنطقة المجاورة مباشرة لبريدنيستروفيه، والتي يقوم نظام كييف بالتصعيد حولها عمدا.وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على أي استفزاز من الجانب الأوكراني فيما يتعلق بريدنيستروفيه.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إحباط-محاولة-لاغتيال-زعيم-جمهورية-بريدنيستروفيه-1074505045.html
https://sputnikarabic.ae/20230309/بريدنيستروفيه-تم-إبلاغ-رئيس-الجمهورية-بمخطط-إرهابي-لاغتياله-في-الوقت-المناسب-1074514509.html
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العالم
بريدنيستروفيه: اعتقال اثنين مشتبه بهما في التحضير لاغتيال رئيس الجمهورية
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أعلنت لجنة التحقيق في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية في بيان، اليوم الخميس، اعتقال اثنين من المشتبه بهما في التخطيط لارتكاب جريمة اغتيال تستهدف مسؤولين.
تيراسبول - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: "اعتقلت وكالات إنفاذ القانون في الجمهورية اثنين من المشتبه بهما كانا يعملان في إقليم بريدنيستروفيه في مجموعة مع أشخاص مجهولين، وذلك تحت رقابة مباشرة وتعليمات ممثلي أجهزة الأمن الأوكرانية، لاستهداف مسؤولين حكوميين في جمهورية بريدنيستروفيه
المولدوفية".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية في بيان، أنها أحبطت محاولة اغتيال رئيس البلاد
، فاديم كراسنوسيلسكي، مضيفةً أنه تم اعتقال المشتبه بهم وقدموا اعترافات بهذا الصدد.
وذكر البيان، أنه "وفقا للتحقيق، كان من المفترض أن يرتكب العمل الإرهابي على طريق سريع مزدحم في الجزء الأوسط من العاصمة"، مضيفًا أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف، أعد أعضاء الجماعة الإجرامية سيارة مسجلة في بريدنيستروفيه مليئة بمتفجرات. وخلال التحقيق، تم مصادرة السيارة وتفكيك المتفجرات، كما تم تكليف خبراء مختصين، واعتقال أحد المشتبه بهم".
وأضاف البيان بأن لدى لجنة التحقيق أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى المشتبه بهم بارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة، وبوجه خاص "التجسس" و"الخيانة العظمى" و"التحضير لعمل إرهابي" و"التحضير لقتل شخصين أو أكثر، مقتل شخص بسبب أدائه واجباته الرسمية، و"الاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة".
وذكرت اللجنة أنه "يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التحقيقية لتحديد وكشف هويات جميع المشاركين في المجموعة الإجرامية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا تستعد لتنفيذ استفزاز ضد بريدنيستروفيه، مشيرةً إلى أن مقاتلي الكتيبة القومية "آزوف" المتطرفة (المحظورة في روسيا) سيشاركون في تنفيذه.
ويوم الأربعاء الماضي، أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء التقارير، التي تشير إلى أن سلطات كييف تحضر لاستفزاز بمواد مشعة، بالقرب من حدودها مع جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية؛ حيث تصعد كييف التوتر بالفعل.
وجاء ذلك في تعليق لزاخاروفا، حول المعلومات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، وموارد الإنترنت الإخبارية، والشبكات الاجتماعية، حول إيصال المواد المشعة إلى موانئ في منطقة أوديسا.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، عن المتحدثة الرسمية، قولها: "من دواعي القلق، أن مثل هذه الأحداث تجري في المنطقة المجاورة مباشرة لبريدنيستروفيه، والتي يقوم نظام كييف بالتصعيد حولها عمدا.
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على أي استفزاز من الجانب الأوكراني فيما يتعلق بريدنيستروفيه.