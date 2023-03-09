https://sputnikarabic.ae/20230309/بريدنيستروفيه-تم-إبلاغ-رئيس-الجمهورية-بمخطط-إرهابي-لاغتياله-في-الوقت-المناسب-1074514509.html
بريدنيستروفيه: تم إبلاغ رئيس الجمهورية بمخطط إرهابي لاغتياله "في الوقت المناسب"
بريدنيستروفيه: تم إبلاغ رئيس الجمهورية بمخطط إرهابي لاغتياله "في الوقت المناسب"
أفاد المكتب الصحفي لرئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، فاديم كراسنوسيلسكي، بأن رئيس الجمهورية تم إبلاغه في الوقت المناسب بالعمل الإرهابي المخطط له في... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T12:56+0000
2023-03-09T12:56+0000
2023-03-09T12:57+0000
العالم
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تيراسبول - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب أن "رئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية فاديم كراسنوسيلسكي، كان على علم مسبق بالجريمة المخطط لها والإجراءات الهادفة إلى منعها".في وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، أنها أحبطت محاولة تنفيذ عمل إرهابي ضد مسؤولي الجمهورية تم إعداده وفقُا لتعليمات جهاز الأمن الأوكراني وأنه تم اعتقال المشتبه بهم وقدموا اعترافات بهذا الصدد.الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية في عام 1992.تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 % من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفاً من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلِّ الأزمة، أصبح إقليم "ترانسنيستريا" خارج تحكم كيشيناو فعلياً، وباتت "تيراسبول" تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكماً ذاتياً لتبقى داخل قوام الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إحباط-محاولة-لاغتيال-زعيم-جمهورية-بريدنيستروفيه-1074505045.html
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العالم
بريدنيستروفيه: تم إبلاغ رئيس الجمهورية بمخطط إرهابي لاغتياله "في الوقت المناسب"
12:56 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لرئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، فاديم كراسنوسيلسكي، بأن رئيس الجمهورية تم إبلاغه في الوقت المناسب بالعمل الإرهابي المخطط له في تيراسبول والإجراءات الرامية إلى منع وقوعه.
تيراسبول - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب أن "رئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية فاديم كراسنوسيلسكي، كان على علم مسبق بالجريمة المخطط لها والإجراءات
الهادفة إلى منعها".
وأضاف البيان أنه في وقت لاحق من اليوم، فإن كراسنوسيلسكي سيتوجه ببيان إلى مواطني الجمهورية "لإبلاغهم بمعلومات فورية وكاملة عن محاولة تنفيذ عمل إرهابي على أراضي بريدنيستروفيه والتدابير المتخذة لضمان سلامة المواطنين".
في وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، أنها أحبطت محاولة تنفيذ عمل إرهابي ضد مسؤولي الجمهورية تم إعداده وفقُا لتعليمات جهاز الأمن الأوكراني وأنه تم اعتقال المشتبه بهم وقدموا اعترافات بهذا الصدد.
الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية في عام 1992.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 % من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفاً من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلِّ الأزمة، أصبح إقليم "ترانسنيستريا" خارج تحكم كيشيناو فعلياً، وباتت "تيراسبول" تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكماً ذاتياً لتبقى داخل قوام الدولة.