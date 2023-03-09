https://sputnikarabic.ae/20230309/بطلقات-أكبر-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-أ-كا---101-1074504545.html

بطلقات أكبر... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "أ كا - 101"

بطلقات أكبر... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "أ كا - 101"

تطور روسيا أنواعًا مختلفة من بنادق كلاشنيكوف الهجومية التي أصبحت نسختها الأولى هي الأفضل على مستوى العالم. 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T09:29+0000

2023-03-09T09:29+0000

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وتم تصميم النسخة "أ كا - 101" بطلقات أكبر لتناسب مهام العمليات العسكرية المختلفة، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، في تقرير عن البندقية.المواصفات الفنية لـ "أ كا - 101"وتم تصميم فوهة البندقية بنظام خاص يساعد في إخفاء اللهب وتقليل معدلات الارتداد، كما أن "الدبشك" القابل للطي يمنحها استخدامًا أفضل يناسب جميع ظروف القتال.ولفت الموقع إلى أن روسيا صممت هذه النسخة للتصدير، وجهزتها لاستخدام طلقات وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي (5.56 * 45 مم).يذكر أن أول نسخ بنادق "كلاشنيكوف" هي "أ كا - 47" التي يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم، وتعدّ من أكثر البنادق الهجومية كفاءة في العالم.

https://sputnikarabic.ae/20230117/أخطر-البنادق-الهجومية-في-العالم-معلومات-عن-البندقية-الروسية-أ-كا---203-1072393739.html

https://sputnikarabic.ae/20230301/بـ60-طلقة-في-الدقيقة-معلومات-عن-المسدس-الروسي-الخارق-بي-إل-كا-1074180064.html

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