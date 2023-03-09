عربي
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/تقرير-أمن-بريطانيا-في-خطر-بسبب-نقص-الذخيرة-1074513634.html
تقرير: أمن بريطانيا في خطر بسبب نقص الذخيرة
تقرير: أمن بريطانيا في خطر بسبب نقص الذخيرة
حذرت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني من أن مخزون الذخيرة في البلاد قد انخفض إلى درجة أنه يعرض أمنها للخطر. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T12:31+0000
2023-03-09T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_71c1928574db422f8bb30fb1276dbc69.jpg
وحثت اللجنة الحكومة البريطانية بوضع خطة لتعزيز صناعة الأسلحة في بريطانيا بعد الإبلاغ عن نقص في الذخيرة بسبب المساعدة المستمرة لأوكرانيا، بحسب ما نقله موقع mercopress.وقالت الجنة التي يترأسها توبياس إلوود، إنه من الواضح أن بريطانيا وحلفاءها في الناتو قد سمحوا لمخزوناتهم بالانخفاض إلى مستويات متدنية بشكل خطير، وأن تجديد تلك المخزونات قد يكلف عقدا من الزمن بالمعدل الحالي للتصنيع.وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع "نشرت استراتيجية تهدف إلى تحسين التعاون الصناعي والحلفاء منذ ما يقرب من عامين، ولكن لا يزال يتم إخبارنا بأن الأمر سيستغرق عقدًا على الأقل لتجديد مخزونات الذخيرة البريطانية".وقال رئيس اللجنة توبياس إلوود في بيان: "لكي تكون المملكة المتحدة قوة ذات مصداقية، يجب أن تضمن أن لديها القدرات التي تحتاجها، مما يعني التأكد من أن لدينا ما يكفي من الأفراد والأسلحة والذخيرة والمعدات".قال المشرعون: "من الواضح أن المملكة المتحدة وحلفاءها في الناتو سمحوا لمخزونات الذخيرة بالتقلص إلى مستويات منخفضة بشكل خطير. من الواضح أن الطريقة التي تشتري بها الحكومات الغربية الأسلحة لا تتناسب مع الغرض".
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-تعلن-إرسالها-سرب-دبابات-تشالنجر-2-إلى-أوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1072288170.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dc1b7750fac7e5e09d527a845c271293.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

تقرير: أمن بريطانيا في خطر بسبب نقص الذخيرة

12:31 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 09.03.2023)
© AFP 2023 / TONY KARUMBAالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
تابعنا عبرTelegram
حذرت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني من أن مخزون الذخيرة في البلاد قد انخفض إلى درجة أنه يعرض أمنها للخطر.
وحثت اللجنة الحكومة البريطانية بوضع خطة لتعزيز صناعة الأسلحة في بريطانيا بعد الإبلاغ عن نقص في الذخيرة بسبب المساعدة المستمرة لأوكرانيا، بحسب ما نقله موقع mercopress.
وقالت الجنة التي يترأسها توبياس إلوود، إنه من الواضح أن بريطانيا وحلفاءها في الناتو قد سمحوا لمخزوناتهم بالانخفاض إلى مستويات متدنية بشكل خطير، وأن تجديد تلك المخزونات قد يكلف عقدا من الزمن بالمعدل الحالي للتصنيع.

وجاء في تقرير اللجنة "عدم القدرة على تجديد مخزون المملكة المتحدة يعرض للخطر ليس فقط قدرتنا على توريد (الذخيرة) لأوكرانيا ولكن أيضًا لمواجهة أي تهديد لأمننا".

وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع "نشرت استراتيجية تهدف إلى تحسين التعاون الصناعي والحلفاء منذ ما يقرب من عامين، ولكن لا يزال يتم إخبارنا بأن الأمر سيستغرق عقدًا على الأقل لتجديد مخزونات الذخيرة البريطانية".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
15 يناير, 02:52 GMT
وأضافت اللجنة: "لهذا السبب، نوصي بأن تضع الوزارة خطة حول كيفية تخطيطها لزيادة القدرة الصناعية الدفاعية وتقليل الوقت الذي ستستغرقه لتجديد المخزونات".
وقال رئيس اللجنة توبياس إلوود في بيان: "لكي تكون المملكة المتحدة قوة ذات مصداقية، يجب أن تضمن أن لديها القدرات التي تحتاجها، مما يعني التأكد من أن لدينا ما يكفي من الأفراد والأسلحة والذخيرة والمعدات".
قال المشرعون: "من الواضح أن المملكة المتحدة وحلفاءها في الناتو سمحوا لمخزونات الذخيرة بالتقلص إلى مستويات منخفضة بشكل خطير. من الواضح أن الطريقة التي تشتري بها الحكومات الغربية الأسلحة لا تتناسب مع الغرض".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала