https://sputnikarabic.ae/20230309/زيلينسكي-يتعهد-بعدم-استخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-الأراضي-الروسية-1074498352.html
زيلينسكي يتعهد بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية
زيلينسكي يتعهد بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف لن تستخدم الأسلحة الغربية لشن ضربات على الأراضي الروسية. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T05:25+0000
2023-03-09T05:25+0000
2023-03-09T05:38+0000
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واشنطن - سبوتنيك. قال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" رداً على سؤال ذي صلة: "لقد قلت مرات عديدة، إننا لسنا مهتمين بالأرض الروسية".وأعاد موقفه مرة أخرى، بأن كييف لا ترى من الممكن التفاوض حاليا مع القيادة الروسية، قائلاونوه زيلينسكي إلى أن استمرار الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الحل الدبلوماسي ممكن فقط إذا سحبت روسيا قواتها.تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230309/العدل-الأمريكية-تعلن-عن-مذكرة-بمصادرة-طائرة-مملوكة-لشركة-روسنفت-الروسية-1074498106.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يتعهد بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية
05:25 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 05:38 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف لن تستخدم الأسلحة الغربية لشن ضربات على الأراضي الروسية.
واشنطن - سبوتنيك
. قال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" رداً على سؤال ذي صلة: "لقد قلت مرات عديدة، إننا لسنا مهتمين بالأرض الروسية".
وأعاد موقفه مرة أخرى، بأن كييف لا ترى من الممكن التفاوض حاليا مع القيادة الروسية، قائلا
"أعتقد اليوم أنه ليس لدينا أي من الظروف للتحدث مع الرئيس الروسي. نحن لا نثق به، إنه لا يحترم كلمته".
ونوه زيلينسكي إلى أن استمرار الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الحل الدبلوماسي ممكن فقط إذا سحبت روسيا قواتها.
تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.