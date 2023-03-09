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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/زيلينسكي-يتعهد-بعدم-استخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-الأراضي-الروسية-1074498352.html
زيلينسكي يتعهد بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية
زيلينسكي يتعهد بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف لن تستخدم الأسلحة الغربية لشن ضربات على الأراضي الروسية. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T05:25+0000
2023-03-09T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. قال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" رداً على سؤال ذي صلة: "لقد قلت مرات عديدة، إننا لسنا مهتمين بالأرض الروسية".وأعاد موقفه مرة أخرى، بأن كييف لا ترى من الممكن التفاوض حاليا مع القيادة الروسية، قائلاونوه زيلينسكي إلى أن استمرار الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الحل الدبلوماسي ممكن فقط إذا سحبت روسيا قواتها.تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230309/العدل-الأمريكية-تعلن-عن-مذكرة-بمصادرة-طائرة-مملوكة-لشركة-روسنفت-الروسية-1074498106.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يتعهد بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية

05:25 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 05:38 GMT 09.03.2023)
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف لن تستخدم الأسلحة الغربية لشن ضربات على الأراضي الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. قال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" رداً على سؤال ذي صلة: "لقد قلت مرات عديدة، إننا لسنا مهتمين بالأرض الروسية".
وأعاد موقفه مرة أخرى، بأن كييف لا ترى من الممكن التفاوض حاليا مع القيادة الروسية، قائلا
"أعتقد اليوم أنه ليس لدينا أي من الظروف للتحدث مع الرئيس الروسي. نحن لا نثق به، إنه لا يحترم كلمته".
روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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03:36 GMT
ونوه زيلينسكي إلى أن استمرار الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الحل الدبلوماسي ممكن فقط إذا سحبت روسيا قواتها.
تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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