https://sputnikarabic.ae/20230309/شكري-مصر-لم-تعترض-أبدا-على-استخدام-مياه-النيل-للتنمية-طالما-اقترن-بإخطار-مسبق-1074514061.html

شكري: مصر لم تعترض أبدا على استخدام مياه النيل للتنمية طالما اقترن بإخطار مسبق

شكري: مصر لم تعترض أبدا على استخدام مياه النيل للتنمية طالما اقترن بإخطار مسبق

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده لم تعترض أبدا على استخدام مياه النيل للتنمية، طالما اقترن الأمر بإخطار مسبق، وضمان ألا تؤدي أي مشاريع لأي أضرار... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T12:39+0000

2023-03-09T12:39+0000

2023-03-09T12:41+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال شكري، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الكيني، بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، "مصر لم تعترض، في أي وقت من الأوقات، على استخدام مياه النيل من أجل التنمية، طالما اقترن ذلك بتفهم أشقائنا الأفارقة بضرورة الإخطار المسبق؛ والتوافق وضمان ألا تؤدي أي مشاريع لأي أضرار بالغة على دولتي المصب".وأضاف "أتيحت الفرصة، خلال المباحثات مع وزير الخارجية الكيني، لاستعراض تاريخ المفاوضات المصرية - الإثيوبية حول سد النهضة، والنقطة التي وصلنا إليها، والتي لم تؤت بثمار هذه الجولات الطويلة".وتابع شكري، "وجدت تفهما من الوزير الكيني للأهمية الكبيرة، التي يشكلها نهر النيل لمصر، والاستعداد الدائم الذي تبديه مصر للتعاون مع الأشقاء الأفارقة؛ وفقا لمبادئ القانون الدولي والممارسات الدولية المرتبطة بالأنهار".وشدد الوزير المصري، على أن مياه النيل لها "أهمية وجودية" لمصر في ضوء ندرة المياه فيها، وعلى استعداد للعمل سويا لتحقيق مزيد من التفاهم والتقارب والعمل المشترك، مع دول حوض النيل الأخرى.وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أنه اتفق مع نظيره الكيني، على عقد لجنة مشتركة في وقت قريب، لبلورة التعاون بين مصر وكينيا.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، على أن يحدد الحوار والتفاوض آليات حل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.بدأت إثيوبيا في تشييد "سد النهضة" على نهر النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر، أن يلحق السد ضرراً بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق؛ فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا