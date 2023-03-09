عبد اللهيان يزور مراكز الإيواء في اللاذقية ويؤكد مواصلة بلاده دعم سوريا لتجاوز كارثة الزلزال
© Sputnik . Munzer Saidعبد اللهيان يزور مراكز الإيواء باللاذقية: سنواصل دعم سوريا لتحاوز كارثة الزلزال
© Sputnik . Munzer Said
وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى محافظة اللاذقية السورية، على رأس وفد للاطلاع على الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.
وزار عبد اللهيان ومحافظ اللاذقية، والوفد المرافق، مواقع متضررة في أحياء بمدينة جبلة، كما اطلعوا على واقع حال العائلات المتضررة المقيمة في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.
© Sputnik . Munzer Saidعبد اللهيان يزور مراكز الإيواء باللاذقية: سنواصل دعم سوريا لتحاوز كارثة الزلزال
عبد اللهيان يزور مراكز الإيواء باللاذقية: سنواصل دعم سوريا لتحاوز كارثة الزلزال
© Sputnik . Munzer Said
كما زار عبد اللهيان، ضريح الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مدينة القرداحة، وقرأ الفاتحة لروحه.
بدوره، قال عبد اللهيان في تصريح للصحفيين نقلته "سبوتنيك": "نحن اليوم موجودون في محافظة اللاذقية لمواساة الشعب السوري نتيجة كارثة الزلزال"، مؤكداً أن إيران قيادة وشعباً كانت وما تزال صديقة لسوريا تقف إلى جانبها في أيام المحن.
وأضاف عبد اللهيان: "باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية: نعزّي أسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب الشعب السوري".
© Sputnik . Munzer Saidعبد اللهيان يزور مراكز الإيواء باللاذقية: سنواصل دعم سوريا لتحاوز كارثة الزلزال
عبد اللهيان يزور مراكز الإيواء باللاذقية: سنواصل دعم سوريا لتحاوز كارثة الزلزال
© Sputnik . Munzer Said
وبيّن عبد اللهيان أن جمعية الهلال الأحمر والحرس الثوري وكافة الأجهزة في الحكومة الإيرانية سارعت منذ الساعات الأولى عقب حدوث الزلزال لإغاثة الشعب السوري، وتابع: "مستمرون بالإغاثة لمساعدة أشقائنا السوريين لتجاوز هذه المرحلة".
بدوره، أعرب محافظ اللاذقية عامر اسماعيل هلال عن شكره للوزير الإيراني والوفد المرافق له على زيارتهم إلى اللاذقية ومواساتهم بضحايا الزلزال.
© Sputnik . Munzer Saidعبد اللهيان يزور مراكز الإيواء باللاذقية: سنواصل دعم سوريا لتحاوز كارثة الزلزال
عبد اللهيان يزور مراكز الإيواء باللاذقية: سنواصل دعم سوريا لتحاوز كارثة الزلزال
© Sputnik . Munzer Said
وأشار هلال إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، والدور الداعم للأخيرة سواء بمواجهة الحرب الإرهابية على سوريا، أو بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمساعدة المتضررين جراء الزلزال.
وكان زار عبد اللهيان والوفد المرافق مركز الإيواء في المدينة الرياضية، حيث جال في أقسام الصالات واستمع من المتضررين على الأوضاع العامة، كما تفقدوا عدداً من المواقع المتضررة جراء الزلزال في المحافظة.