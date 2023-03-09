https://sputnikarabic.ae/20230309/علماء-يعيدون-إحياء-فيروس-زومبي-المتجمد-في-الصقيع-لعشرات-آلاف-السنين--1074519628.html

علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي" تجمد 48 ألف عام في الصقيع... صور

علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي" تجمد 48 ألف عام في الصقيع... صور

بدأت درجات الحرارة الأكثر دفئًا في القطب الشمالي، في إذابة التربة الصقيعية، وهي طبقة متجمدة من التربة تحت الأرض، ومن المحتمل أن تثير الفيروسات التي يمكن أن... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T15:30+0000

2023-03-09T15:30+0000

2023-03-09T16:01+0000

مجتمع

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و يحذر العلماء من أن المخاطر، على الرغم من انخفاضها، لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل المجتمع العلمي والناس أيضا.قال كيمبرلي مينر، عالم المناخ في مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا": "تغطي التربة الصقيعية خُمس نصف الكرة الأرضية الشمالي، إنها بمثابة كبسولة زمنية، تحافظ على بقايا محنطة لعدد من الحيوانات المنقرضة التي تمكن العلماء من اكتشافها ودراستها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اثنان من أشبال أسد الكهوف ووحيد القرن".عزل كلافيري وفريقه عدة سلالات من الفيروسات القديمة من عينات متعددة من التربة الصقيعية، مأخوذة من سبعة أماكن مختلفة من سيبيريا، وأظهروا أن كلًا منها يمكن أن يصيب خلايا الأميبا المستنبتة.وقال كلافيري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها حمل عنوان (علماء يحيون فيروس زومبي تجمد في الصقيع 48 ألف عام): "نحن ننظر إلى هذه الفيروسات التي تصيب الأميبا على أنها بدائل لجميع الفيروسات الأخرى المحتملة التي قد تكون في التربة الصقيعية".وتابع كلافيري: "لا بد أن يزداد الخطر في سياق الاحتباس الحراري، حيث يستمر تسارع ذوبان التربة الصقيعية، وسيعيش المزيد من الناس في القطب الشمالي في أعقاب المشاريع الصناعية".وأضاف أن هذه العملية تطلق أيضا غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو محرك يتم تجاهله والتقليل من شأنه للتغير المناخي.وتشمل هذه الأخطار المحتملة النفايات المدفونة الناتجة عن تعدين المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية والمبيدات مثل "دي دي تي" الذي تم حظره في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحسب موقع "cnn" الأمريكي.ووفقاً للشبكة، فإن كلافيري لن يكون وحده الذي يحذر من أن المنطقة يمكن أن تصبح أرضًا خصبة لحدث غير مباشر، عندما ينتقل الفيروس إلى مضيف جديد ويبدأ في الانتشار.

https://sputnikarabic.ae/20230309/وكالات-الفضاء-تعمل-على-إنشاء-توقيت-خاص-بالقمر--1074517359.html

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