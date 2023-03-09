https://sputnikarabic.ae/20230309/علماء-يكتشفون-تقنية-جديدة-لتنظيف-الهواء-من-ثاني-أكسيد-الكربون-وتخزينه-في-البحر-1074523079.html
علماء يكتشفون تقنية جديدة لتنظيف الهواء من ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في البحر
علماء يكتشفون تقنية جديدة لتنظيف الهواء من ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في البحر
نجح العلماء في إيجاد طريقة أكثر فعالية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه في البحر، بهدف تجنب ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T16:32+0000
2023-03-09T16:32+0000
2023-03-09T16:32+0000
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وذكر موقع "ساينس أدفانسز"، أن العلماء في شركة "Climeworks" بسويسرا، عملوا على مدى الـ 10 سنوات الماضية، على تطوير آلات لامتصاص الهواء من الغلاف الجوي لتصفية جزيئات ثاني أكسيد الكربون منها.ولفت إلى أن الطريقة الحالية تعتمد على ربط ثاني أكسيد الكربون بمركبات النيتروجين.وأوضح أن التقنية الجديدة أضافت مادة النحاس إلى هذا المزيج.ووفقا للموقع، تبين أنها تساعد بحسب الباحثين على امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بفعالية أعلى 3 مرات من الطرق الحالية.كما أشار الموقع إلى أنه من خلال الطريقة الجديدة يتم تحويل المزيج إلى بيكربونات الصودا التي يمكن تخزينها بأمان وبتكلفة زهيدة في مياه البحر.ويأتي ذلك في وقت تتعالى فيه التحذيرات بشأن تغير المناخ، وسط دعوات لبذل المزيد من الجهد لحماية كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري.وبينما يكافح العالم للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليلها في العقود الأخيرة، ركزت العديد من الشركات بدلاً من ذلك على تطوير تكنولوجيا لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20221002/صحيفة-ميسي-يلوث-هواء-العالم-بـ-1502-طن-من-غاز-ثاني-أكسيد-الكربون-1068508427.html
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منوعات, علوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
منوعات, علوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
علماء يكتشفون تقنية جديدة لتنظيف الهواء من ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في البحر
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نجح العلماء في إيجاد طريقة أكثر فعالية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه في البحر، بهدف تجنب ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري.
وذكر
موقع "ساينس أدفانسز"، أن العلماء في شركة "Climeworks" بسويسرا، عملوا على مدى الـ 10 سنوات الماضية، على تطوير آلات لامتصاص الهواء من الغلاف الجوي لتصفية جزيئات ثاني أكسيد الكربون منها.
ولفت إلى أن الطريقة الحالية تعتمد على ربط ثاني أكسيد الكربون بمركبات النيتروجين.
وأوضح أن التقنية الجديدة أضافت مادة النحاس إلى هذا المزيج.
ووفقا للموقع، تبين أنها تساعد بحسب الباحثين على امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون
في الغلاف الجوي بفعالية أعلى 3 مرات من الطرق الحالية.
كما أشار الموقع إلى أنه من خلال الطريقة الجديدة يتم تحويل المزيج إلى بيكربونات الصودا التي يمكن تخزينها بأمان وبتكلفة زهيدة في مياه البحر.
ويأتي ذلك في وقت تتعالى فيه التحذيرات بشأن تغير المناخ
، وسط دعوات لبذل المزيد من الجهد لحماية كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبينما يكافح العالم للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليلها في العقود الأخيرة، ركزت العديد من الشركات بدلاً من ذلك على تطوير تكنولوجيا لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.