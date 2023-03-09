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https://sputnikarabic.ae/20230309/كيف-تغيرت-ميزانيات-الدفاع-للدول-في-عام-2023-1074508037.html
كيف تغيرت ميزانيات الدفاع للدول في عام 2023
كيف تغيرت ميزانيات الدفاع للدول في عام 2023
شاهد المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" لتتعرف كيف تغيرت ميزانيات الدفاع لدول العالم في عام 2023. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف تغيرت ميزانيات الدفاع للدول في عام 2023

12:30 GMT 09.03.2023
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شاهد المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" لتتعرف كيف تغيرت ميزانيات الدفاع لدول العالم في عام 2023.
كيف تغيرت ميزانيات الدفاع للدول في عام 2023 - سبوتنيك عربي
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