https://sputnikarabic.ae/20230309/كيف-تغيرت-ميزانيات-الدفاع-للدول-في-عام-2023-1074508037.html
كيف تغيرت ميزانيات الدفاع للدول في عام 2023
كيف تغيرت ميزانيات الدفاع للدول في عام 2023
شاهد المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" لتتعرف كيف تغيرت ميزانيات الدفاع لدول العالم في عام 2023. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T12:30+0000
2023-03-09T12:30+0000
2023-03-09T12:30+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
كيف تغيرت ميزانيات الدفاع للدول في عام 2023
شاهد المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك" لتتعرف كيف تغيرت ميزانيات الدفاع لدول العالم في عام 2023.