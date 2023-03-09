عربي
لافروف: موسكو والرياض تؤكدان استمرار التنسيق في إطار "أوبك +"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230309/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-السعودي--1074506534.html
لافروف خلال مؤتمر صحفي مع بن فرحان: نرحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها من أولوياتنا
لافروف خلال مؤتمر صحفي مع بن فرحان: نرحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها من أولوياتنا
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو، اليوم الخميس 9 مارس/ آذار 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T10:09+0000
2023-03-09T10:31+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074506387_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_d7fb4cf922dc3496bdd2a68046d1ed1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لافروف وابن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو اليوم الخميس 9 مارس/ آذار
2023-03-09T10:09+0000
true
PT23M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074506387_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a70482eb06324df4a29ef107f7d59d9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры

لافروف خلال مؤتمر صحفي مع بن فرحان: نرحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها من أولوياتنا

10:09 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 10:31 GMT 09.03.2023)
© Ruptly
تابعنا عبرTelegram
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو، اليوم الخميس 9 مارس/ آذار
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
10:37 GMT 09.03.2023
لافروف: الأمين العام للأمم المتحدة وطاقمه "يتهربون" من التعليقات على الأدلة الدامغة حول الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"
10:30 GMT 09.03.2023
وزير الخارجية السعودي يثني على موقف روسيا من القضية الفلسطينية.
10:30 GMT 09.03.2023
فيصل بن فرحان : الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار ومن ثم إطلاق حوار يمني - يمني يضمن استقرار اليمن وازدهاره.
10:29 GMT 09.03.2023
لافروف: روسيا تفي بجميع التزاماتها بموجب "صفقة الحبوب"
10:29 GMT 09.03.2023
سيرغي لافروف مع فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
لافروف: موسكو والرياض تؤكدان استمرار التنسيق في إطار "أوبك +"... فيديو
09:23 GMT
10:29 GMT 09.03.2023
بن فرحان: أجرينا محادثات بناءة مع الجانب الروسي وناقشنا الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الدول النامية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала