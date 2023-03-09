https://sputnikarabic.ae/20230309/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-السعودي--1074506534.html
لافروف خلال مؤتمر صحفي مع بن فرحان: نرحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها من أولوياتنا
لافروف خلال مؤتمر صحفي مع بن فرحان: نرحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها من أولوياتنا
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو، اليوم الخميس 9 مارس/ آذار 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T10:09+0000
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روسيا
العالم العربي
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لافروف وابن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو اليوم الخميس 9 مارس/ آذار
2023-03-09T10:09+0000
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روسيا, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
لافروف خلال مؤتمر صحفي مع بن فرحان: نرحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها من أولوياتنا
10:09 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 10:31 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو، اليوم الخميس 9 مارس/ آذار
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