https://sputnikarabic.ae/20230309/مسؤول-أوروبي-يدعو-لعدم-طرح-الأوهام-حول-مستقبل-الطاقة-1074514795.html

مسؤول أوروبي يدعو لعدم طرح "الأوهام" حول مستقبل الطاقة

مسؤول أوروبي يدعو لعدم طرح "الأوهام" حول مستقبل الطاقة

صرح المفوض الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، أن الاتحاد الأوروبي سيكون في وضع أفضل لموسم التدفئة الجديد مما كان عليه العام الماضي. 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T13:07+0000

2023-03-09T13:07+0000

2023-03-09T13:07+0000

اقتصاد

أخبار الاتحاد الأوروبي

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ولم يطلق سيمسون "أوهاما" حول عام الطاقة الجديد بأنه سيكون سهلا، قائلا: "لا ينبغي أن يكون لدى المرء أوهام بأن كل شيء سيكون سهلا، فالعام سيكون صعبا، ولا يزال هناك عدم يقين. لذلك، سأدعو البلدان إلى تمديد التخفيض الطوعي في الطاقة بنسبة 15% حتى العام المقبل".وبحسب الكاتب، فإن الأزمة لم تكن حتى الآن بالحدة المتوقعة، بسبب الشتاء الدافئ نسبيا، الذي سمح للدول الأوروبية بخفض استهلاك الطاقة. ومع ذلك، هناك خطر واضح لتدهور الوضع، والذي سيضر بالصناعات في المنطقة ومنها الكيميائية والمعدنية والزجاجية.وقال: "بافتراض عودة الأحوال الجوية إلى طبيعتها النسبية في الشتاء المقبل، ستحتاج الحكومات الأوروبية إلى خفض الاستهلاك بنسبة عشرة في المئة من مستويات عام 2021 للحفاظ على الإجمالي أقل من 450 مليار متر مكعب. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي حدد العام الماضي هدفًا طوعيًا بنسبة 15 في المئة. لم يكن من الممكن تحقيقه دون طقس دافئ بشكل غير عادي. فهدف عشرة في المئة أكثر واقعية".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في يناير/ كانون الثاني، إن روسيا قطعت 80 في المئة من إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانية أشهر من العام الماضي.

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