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https://sputnikarabic.ae/20230309/مسؤول-أوروبي-يدعو-لعدم-طرح-الأوهام-حول-مستقبل-الطاقة-1074514795.html
مسؤول أوروبي يدعو لعدم طرح "الأوهام" حول مستقبل الطاقة
مسؤول أوروبي يدعو لعدم طرح "الأوهام" حول مستقبل الطاقة
صرح المفوض الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، أن الاتحاد الأوروبي سيكون في وضع أفضل لموسم التدفئة الجديد مما كان عليه العام الماضي. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T13:07+0000
2023-03-09T13:07+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ولم يطلق سيمسون "أوهاما" حول عام الطاقة الجديد بأنه سيكون سهلا، قائلا: "لا ينبغي أن يكون لدى المرء أوهام بأن كل شيء سيكون سهلا، فالعام سيكون صعبا، ولا يزال هناك عدم يقين. لذلك، سأدعو البلدان إلى تمديد التخفيض الطوعي في الطاقة بنسبة 15% حتى العام المقبل".وبحسب الكاتب، فإن الأزمة لم تكن حتى الآن بالحدة المتوقعة، بسبب الشتاء الدافئ نسبيا، الذي سمح للدول الأوروبية بخفض استهلاك الطاقة. ومع ذلك، هناك خطر واضح لتدهور الوضع، والذي سيضر بالصناعات في المنطقة ومنها الكيميائية والمعدنية والزجاجية.وقال: "بافتراض عودة الأحوال الجوية إلى طبيعتها النسبية في الشتاء المقبل، ستحتاج الحكومات الأوروبية إلى خفض الاستهلاك بنسبة عشرة في المئة من مستويات عام 2021 للحفاظ على الإجمالي أقل من 450 مليار متر مكعب. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي حدد العام الماضي هدفًا طوعيًا بنسبة 15 في المئة. لم يكن من الممكن تحقيقه دون طقس دافئ بشكل غير عادي. فهدف عشرة في المئة أكثر واقعية".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في يناير/ كانون الثاني، إن روسيا قطعت 80 في المئة من إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانية أشهر من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230114/أزمة-الطاقة-تجبر-أوروبا-على-العودة-إلى-الوقود-القذر-1072253180.html
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

مسؤول أوروبي يدعو لعدم طرح "الأوهام" حول مستقبل الطاقة

13:07 GMT 09.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرح المفوض الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، أن الاتحاد الأوروبي سيكون في وضع أفضل لموسم التدفئة الجديد مما كان عليه العام الماضي.
ولم يطلق سيمسون "أوهاما" حول عام الطاقة الجديد بأنه سيكون سهلا، قائلا: "لا ينبغي أن يكون لدى المرء أوهام بأن كل شيء سيكون سهلا، فالعام سيكون صعبا، ولا يزال هناك عدم يقين. لذلك، سأدعو البلدان إلى تمديد التخفيض الطوعي في الطاقة بنسبة 15% حتى العام المقبل".
أشار تقرير نشر على موقع project-syndicate، لمؤلفه إدواردو كامبانيلا، أن أوروبا ستظل في حالة أزمة طاقة حتى عام 2024 على الأقل، ويرجع ذلك أساسا إلى الرفض المحتمل لأي مصادر طاقة من روسيا.
وبحسب الكاتب، فإن الأزمة لم تكن حتى الآن بالحدة المتوقعة، بسبب الشتاء الدافئ نسبيا، الذي سمح للدول الأوروبية بخفض استهلاك الطاقة. ومع ذلك، هناك خطر واضح لتدهور الوضع، والذي سيضر بالصناعات في المنطقة ومنها الكيميائية والمعدنية والزجاجية.
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وقال: "بافتراض عودة الأحوال الجوية إلى طبيعتها النسبية في الشتاء المقبل، ستحتاج الحكومات الأوروبية إلى خفض الاستهلاك بنسبة عشرة في المئة من مستويات عام 2021 للحفاظ على الإجمالي أقل من 450 مليار متر مكعب. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي حدد العام الماضي هدفًا طوعيًا بنسبة 15 في المئة. لم يكن من الممكن تحقيقه دون طقس دافئ بشكل غير عادي. فهدف عشرة في المئة أكثر واقعية".
وخلص إلى أنه "على الرغم من تقليص دور روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا بشكل كبير، فإن إمداداتها ستظل مهمة في موازنة العرض والطلب في السوق الأوروبية حتى يتم بناء قدرات جديدة لإعادة تحويل الغاز إلى غاز أو حتى يتم تشغيل مصادر الطاقة البديلة".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في يناير/ كانون الثاني، إن روسيا قطعت 80 في المئة من إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانية أشهر من العام الماضي.
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