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القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-عرضت-التوسط-لعقد-اجتماع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1074500485.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا
صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة، اليوم الخميس، بأن تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T07:06+0000
2023-03-09T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا. وهذا ما يؤكده باستمرار السيد الرئيس (أردوغان) خلال مفاوضاته مع الزعيمين. لكن لا يوجد حديث عن تواريخ وأماكن محددة حتى الآن، لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي".وكان مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن الأخير قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا والزلازل الأخيرة في جنوب شرقي تركيا.وأعلن الرئيس أردوغان أنه يجب إحلال سلام عادل دون سقوط المزيد من الضحايا والدمار في النزاع الروسي الأوكراني.وختم البيان: "وشكر الرئيس أردوغان الرئيس بوتين على التضامن الذي أبداه بشأن الزلزال".
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-دوبوفو-فاسيليلكا-شمال-غربي-أرتيوموفسك-1074500863.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا

07:06 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 09.03.2023)
© Fotolia / Tarumar / العلم التركي
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Fotolia / Tarumar /
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صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة، اليوم الخميس، بأن تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا. وهذا ما يؤكده باستمرار السيد الرئيس (أردوغان) خلال مفاوضاته مع الزعيمين. لكن لا يوجد حديث عن تواريخ وأماكن محددة حتى الآن، لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر أن "السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار. السيد المحترم أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي مع الحفاظ على الحياد، يمكنه الحفاظ على الاتصال مع الجانبين. الصراع على جدول أعمال السياسة الخارجية للسيد الرئيس".

وكان مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن الأخير قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا والزلازل الأخيرة في جنوب شرقي تركيا.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
07:24 GMT

وأضاف المكتب الرئاسي في بيان له اليوم الجمعة: "كشف الرئيس التركي خلال مفاوضاته مع الرئيس الروسي عن "استعداد أنقرة للمساهمة في استئناف المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا".

وأعلن الرئيس أردوغان أنه يجب إحلال سلام عادل دون سقوط المزيد من الضحايا والدمار في النزاع الروسي الأوكراني.

وأعرب أردوغان عن "رغبته الصادقة في استعادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول (اتفاقية الحبوب)، وأنهم مستعدون لتقديم أي مساهمة في هذه القضية".

وختم البيان: "وشكر الرئيس أردوغان الرئيس بوتين على التضامن الذي أبداه بشأن الزلزال".
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