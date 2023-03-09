https://sputnikarabic.ae/20230309/مظاهرات-حاشدة-تجتاح-إسرائيل-احتجاجا-على-التعديلات-القضائية-المقترحة-1074512885.html
مظاهرات حاشدة تجتاح إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة... فيديو
مظاهرات حاشدة تجتاح إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة... فيديو
تظاهر مئات الإسرائيليين في عدة مدن إسرائيلية، اليوم، احتجاجًا على التعديلات القضائية المقترحة من قبل الحكومة الإسرائيلية. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T11:58+0000
2023-03-09T11:58+0000
2023-03-09T12:07+0000
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وشارك المحتجون في "يوم مقاومة الدكتاتورية" الذي يشمل مسيرات وإضرابات وتأخير حركة المرور والقطار في كل أنحاء البلاد، ويسعى المتظاهرون بحسب وسائل إعلام عبرية إلى تعطيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا.وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أنه "تم إغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد، صباح الخميس، مع انطلاق الاحتجاجات"، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يشهد اليوم مسيرات وإضرابات مؤقتة في أماكن العمل وإغلاق طرق رئيسية وتعطيل خدمات القطارات وتجمعات خارج منازل كبار مسؤولين حكوميين.ولفت الموقع إلى أن الاحتجاجات تستهدف شمل بشكل خاص إغلاق الطرق حول مطار بن غوريون في محاولة لعرقلة نتنياهو إلى إيطاليا.وأشار الموقع إلى أن المحتجين نشروا تفاصيل أحداث الاحتجاج في موقع مخصص وخريطة على الإنترنت.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نشطاء من وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في الاحتجاجات وأغلقوا مدخل معهد الأبحاث "كوهيليت" في القدس.وكذلك شارك أولياء أمور وأطفال في مسيرات انطلقت من المدارس ووصلت إلى نقاط التقاء مركزية في جميع أنحاء البلاد.وأيضا أقيمت مسيرات خارج منازل عدد من المشرعين الحكوميين، بما في ذلك من أمام منزل رئيس الكنيست أمير أوحانا في تل أبيب.
https://sputnikarabic.ae/20230304/تظاهرات-التعديلات-القضائية-في-إسرائيل-أين-يصل-التصعيد-وما-خيارات-الحكومة-وإمكانية-تراجعها؟-1074323017.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مظاهرات حاشدة تجتاح إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة... فيديو
11:58 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
تظاهر مئات الإسرائيليين في عدة مدن إسرائيلية، اليوم، احتجاجًا على التعديلات القضائية المقترحة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وشارك المحتجون في "يوم مقاومة الدكتاتورية" الذي يشمل مسيرات وإضرابات
وتأخير حركة المرور والقطار في كل أنحاء البلاد، ويسعى المتظاهرون بحسب وسائل إعلام عبرية إلى تعطيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا.
وأشار موقع
"تايمز أوف إسرائيل"، إلى أنه "تم إغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد، صباح الخميس، مع انطلاق الاحتجاجات"، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يشهد اليوم مسيرات وإضرابات مؤقتة في أماكن العمل وإغلاق طرق رئيسية وتعطيل خدمات القطارات وتجمعات خارج منازل كبار مسؤولين حكوميين.
ولفت الموقع إلى أن الاحتجاجات تستهدف شمل بشكل خاص إغلاق الطرق حول مطار بن غوريون في محاولة لعرقلة نتنياهو إلى إيطاليا.
وأشار الموقع إلى أن المحتجين نشروا تفاصيل أحداث الاحتجاج في موقع مخصص وخريطة على الإنترنت.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نشطاء من وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي
شاركوا في الاحتجاجات وأغلقوا مدخل معهد الأبحاث "كوهيليت" في القدس.
وكذلك شارك أولياء أمور وأطفال في مسيرات انطلقت من المدارس ووصلت إلى نقاط التقاء مركزية في جميع أنحاء البلاد.
وأيضا أقيمت مسيرات خارج منازل عدد من المشرعين الحكوميين، بما في ذلك من أمام منزل رئيس الكنيست أمير أوحانا في تل أبيب.