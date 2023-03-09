https://sputnikarabic.ae/20230309/مقتل-حاكم-ولاية-بلخ-الأفغانية-بانفجار-يستهدف-مقره---1074503213.html
مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية بانفجار يستهدف مقره
مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية بانفجار يستهدف مقره
قُتل شخصان على الأقل، أحدهما حاكم ولاية بلخ شمالي أفغانستان، داوود مزمل، إثر انفجار استهدف مقره. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T07:52+0000
2023-03-09T07:52+0000
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كابول - سبوتنيك. وصرح مسؤولون محليون في ولاية بلخ لوكالة "سبوتنيك"، بأن "شخصين قُتلا، أحدهما حاكم الولاية داوود مزمل، بانفجار في مقر الحاكم".وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر انفجارات في مناطق مختلفة، حيث أُصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول، في الرابع من فبراير / شباط الماضي.وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار في محيط وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.كما أسفر انفجار في محيط مطار عسكري في العاصمة كابول، في مطلع الشهر الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى لم تحدد السلطات عددهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية بانفجار يستهدف مقره
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قُتل شخصان على الأقل، أحدهما حاكم ولاية بلخ شمالي أفغانستان، داوود مزمل، إثر انفجار استهدف مقره.
كابول - سبوتنيك. وصرح مسؤولون محليون في ولاية بلخ لوكالة "سبوتنيك"، بأن "شخصين قُتلا، أحدهما حاكم الولاية داوود مزمل، بانفجار في مقر الحاكم".
وذكر رئيس شرطة ولاية بلخ آصف وزيري، أن الانفجار وقع في أثناء اجتماع في مقر الحاكم.
وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر انفجارات في مناطق مختلفة، حيث أُصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول، في الرابع من فبراير / شباط الماضي.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان: "في حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] انفجرت سيارة مفخخة من طراز "هيليكس" على مقربة من طريق بشتونستان في الحي الثاني في العاصمة كابول، ما أسفر عن إصابة شخصين".
وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار في محيط وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.
كما أسفر انفجار في محيط مطار عسكري في العاصمة كابول، في مطلع الشهر الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى لم تحدد السلطات عددهم.