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https://sputnikarabic.ae/20230309/موجة-هجرة-داخلية-من-إسطنبول-إلى-محافظة-قرقلر-ايلي-بعد-الزلزال--1074499521.html
موجة هجرة داخلية من إسطنبول إلى محافظة قرقلرايلي بعد الزلزال
موجة هجرة داخلية من إسطنبول إلى محافظة قرقلرايلي بعد الزلزال
تشهد تركيا موجة هجرة داخلية من مدينة إسطنبول إلى محافظة قرقلرايلي غربي البلاد قرب حدودها مع بلغاريا وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T06:41+0000
2023-03-09T06:43+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وأوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة في محافظة قرقلرايلي التركية، سونير إيليق، اليوم الخميس في تصريحات لـ"سبوتنيك" "بعد الزلازل، بدأ تدفق السكان إلى المحافظة، كونها واحدة من أقل المناطق تعرضا للزلازل، ولم تقتصر الهجرة على سكان المناطق المتضررة، بل شملت أيضا سكان إسطنبول".وأضاف إيليق "وفقًا للبيانات التي تلقيتها من مكتب المساحة، ازدادت مبيعات المنازل والأراضي في المحافظة... لم نشهد مثل هذا الطلب من قبل، ولهذا السبب، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 20-25 بالمئة منذ الزلزال".وأكد أنه "في الأيام العشرين الماضية، تم بيع حوالي 2000 منزل وقطعة أرض في المحافظة لسكان من إسطنبول يريدون الانتقال منها، كما أشار إلى أن سكان اسطنبول مهتمون أيضًا بالمنطقة الصناعية في قرقلرايلي، حيث تم تلقي طلبات جديدة للاستثمار.وأشار إلى أن "المنازل الأكثر طلبًا في المحافظة، هي في العمارات التي بنتها إدارة تطوير الإسكان الجماعي، وهي وكالة الإسكان المدعومة من حكومة البلاد، وذلك بسبب عدم انهيار أي من هذه المباني في زلزال 6 شباط/ فبراير وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، مما أعطاها سمعة أكثر المشاريع موثوقية".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وبلغت حصيلة ضحايا هذا الزلزال المدمر في تركيا أكثر من 46 ألف قتيل ونحو 100 ألف مصاب، وانهيار آلاف المنازل.ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

موجة هجرة داخلية من إسطنبول إلى محافظة قرقلرايلي بعد الزلزال

06:41 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 06:43 GMT 09.03.2023)
© AFP 2023 / Ozan Koseأشخاص يجلسون بالقرب من نار وسط أنقاض المباني المنهارة في قهرمان مرعش ، في 8 فبراير 2023 ، بعد يومين من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق تركيا.
أشخاص يجلسون بالقرب من نار وسط أنقاض المباني المنهارة في قهرمان مرعش ، في 8 فبراير 2023 ، بعد يومين من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق تركيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
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تشهد تركيا موجة هجرة داخلية من مدينة إسطنبول إلى محافظة قرقلرايلي غربي البلاد قرب حدودها مع بلغاريا وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط/ فبراير الماضي.
إسطنبول - سبوتنيك. وأوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة في محافظة قرقلرايلي التركية، سونير إيليق، اليوم الخميس في تصريحات لـ"سبوتنيك" "بعد الزلازل، بدأ تدفق السكان إلى المحافظة، كونها واحدة من أقل المناطق تعرضا للزلازل، ولم تقتصر الهجرة على سكان المناطق المتضررة، بل شملت أيضا سكان إسطنبول".
وأضاف إيليق "وفقًا للبيانات التي تلقيتها من مكتب المساحة، ازدادت مبيعات المنازل والأراضي في المحافظة... لم نشهد مثل هذا الطلب من قبل، ولهذا السبب، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 20-25 بالمئة منذ الزلزال".
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وأكد أنه "في الأيام العشرين الماضية، تم بيع حوالي 2000 منزل وقطعة أرض في المحافظة لسكان من إسطنبول يريدون الانتقال منها، كما أشار إلى أن سكان اسطنبول مهتمون أيضًا بالمنطقة الصناعية في قرقلرايلي، حيث تم تلقي طلبات جديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن "المنازل الأكثر طلبًا في المحافظة، هي في العمارات التي بنتها إدارة تطوير الإسكان الجماعي، وهي وكالة الإسكان المدعومة من حكومة البلاد، وذلك بسبب عدم انهيار أي من هذه المباني في زلزال 6 شباط/ فبراير وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، مما أعطاها سمعة أكثر المشاريع موثوقية".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وبلغت حصيلة ضحايا هذا الزلزال المدمر في تركيا أكثر من 46 ألف قتيل ونحو 100 ألف مصاب، وانهيار آلاف المنازل.
ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.
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