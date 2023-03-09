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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقيل قائد شرطة تل أبيب
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقيل قائد شرطة تل أبيب
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إقالة قائد شرطة تل أبيب، وذلك على خلفية المظاهرة الحاشدة التي وصلت مطار "بن غوريون" شرق تل أبيب، والمناطق... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T18:33+0000
2023-03-09T18:33+0000
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القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير اتخذ هذا القرار بعد أن اعتبر أن "الشرطة فشلت في التعامل مع تظاهرات اليوم".وحشدت الشرطة الإسرائيلية قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل احتجاجا على خطة حكومة أقصى اليمين في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.وقد سد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار "بن غوريون" الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار "بن غوريون"، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطارمن ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل وإسقاط حكومته.
https://sputnikarabic.ae/20230306/بن-غفير-المتظاهرون-يخططون-لقتلي-والشرطة-الإسرائيلية-ليس-لدينا-معلومات-1074378593.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقيل قائد شرطة تل أبيب

18:33 GMT 09.03.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZمظاهرات في إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة
مظاهرات في إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إقالة قائد شرطة تل أبيب، وذلك على خلفية المظاهرة الحاشدة التي وصلت مطار "بن غوريون" شرق تل أبيب، والمناطق المحيطة.
القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير اتخذ هذا القرار بعد أن اعتبر أن "الشرطة فشلت في التعامل مع تظاهرات اليوم".
وحشدت الشرطة الإسرائيلية قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل احتجاجا على خطة حكومة أقصى اليمين في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وقد سد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار "بن غوريون" الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
بن غفير: "المتظاهرون يخططون لقتلي".. والشرطة الإسرائيلية: ليس لدينا معلومات
6 مارس, 10:42 GMT
ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار "بن غوريون"، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطار
من ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل وإسقاط حكومته.
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