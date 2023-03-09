https://sputnikarabic.ae/20230309/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يقيل-قائد-شرطة-تل-أبيب-1074526979.html
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقيل قائد شرطة تل أبيب
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقيل قائد شرطة تل أبيب
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إقالة قائد شرطة تل أبيب، وذلك على خلفية المظاهرة الحاشدة التي وصلت مطار "بن غوريون" شرق تل أبيب، والمناطق... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T18:33+0000
2023-03-09T18:33+0000
2023-03-09T18:33+0000
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القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير اتخذ هذا القرار بعد أن اعتبر أن "الشرطة فشلت في التعامل مع تظاهرات اليوم".وحشدت الشرطة الإسرائيلية قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل احتجاجا على خطة حكومة أقصى اليمين في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.وقد سد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار "بن غوريون" الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار "بن غوريون"، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطارمن ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل وإسقاط حكومته.
https://sputnikarabic.ae/20230306/بن-غفير-المتظاهرون-يخططون-لقتلي-والشرطة-الإسرائيلية-ليس-لدينا-معلومات-1074378593.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقيل قائد شرطة تل أبيب
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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إقالة قائد شرطة تل أبيب، وذلك على خلفية المظاهرة الحاشدة التي وصلت مطار "بن غوريون" شرق تل أبيب، والمناطق المحيطة.
القدس - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير
اتخذ هذا القرار بعد أن اعتبر أن "الشرطة فشلت في التعامل مع تظاهرات اليوم".
وحشدت الشرطة الإسرائيلية قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل احتجاجا على خطة حكومة أقصى اليمين في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وقد سد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار "بن غوريون" الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.
ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار "بن غوريون"، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطار
من ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل
وإسقاط حكومته.