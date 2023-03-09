https://sputnikarabic.ae/20230309/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-قبر-الرئيس-السوري-الراحل-حافظ-الأسد-فيديو-1074522487.html
وزير الخارجية الإيراني يزور قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد... فيديو
وزير الخارجية الإيراني يزور قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد... فيديو
نشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، وهو يقوم بزيارة إلى قبر الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد،... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T16:21+0000
2023-03-09T16:21+0000
2023-03-09T16:21+0000
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وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن عبد اللهيان زار قبر الراحل، حافظ الأسد، في اللاذقية.ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اللاذقية، اليوم الخميس، من أجل تفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في المدينة السورية.وخلال جولته في اللاذقية، قال وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان، إن "إيران صديق حقيقي للأمة والحكومة السورية"، وأضاف أن "إيران ستواصل جهودها لتقديم المساعدة حتى تتغلب الحكومة السورية على الأزمة"، وفقا لوكالة "إيرنا".وأضاف عبد اللهيان أن الهلال الأحمر الإيراني والحرس الثوري الإيراني، يقدمان المساعدة للشعب السوري منذ الزلزال الذي ضرب سوريا، الشهر الماضي.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإيراني يزور قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد... فيديو
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نشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، وهو يقوم بزيارة إلى قبر الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، على هامش زيارته الرسمية إلى سوريا.
وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن عبد اللهيان زار قبر الراحل، حافظ الأسد
، في اللاذقية.
ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اللاذقية، اليوم الخميس، من أجل تفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في المدينة السورية.
وخلال جولته في اللاذقية، قال وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان، إن "إيران صديق حقيقي للأمة والحكومة السورية"، وأضاف أن "إيران ستواصل جهودها لتقديم المساعدة حتى تتغلب الحكومة السورية على الأزمة"، وفقا لوكالة
"إيرنا".
وأضاف عبد اللهيان أن الهلال الأحمر الإيراني والحرس الثوري الإيراني، يقدمان المساعدة للشعب السوري منذ الزلزال الذي ضرب سوريا
، الشهر الماضي.