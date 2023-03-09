https://sputnikarabic.ae/20230309/وزير-سعودي-يحذر-من-إرهابيين-يترقبون-لإشعال-نار-الفتنة-في-البلاد-فيديو-1074522049.html
وزير سعودي يحذر من إرهابيين "يترقبون لإشعال نار الفتنة" في البلاد... فيديو
وزير سعودي يحذر من إرهابيين "يترقبون لإشعال نار الفتنة" في البلاد... فيديو
حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من أن أفرادا يتبعون لجماعات إرهابية يريدون إشعال نار الفتنة في... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T16:08+0000
2023-03-09T16:08+0000
2023-03-09T16:08+0000
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ووصف آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، هؤلاء بـ"المتحزبين المتخندقين وراء جماعات الإرهاب والتطرف الذين يترقبون لإشعال نار الفتنة بفكر ظلامي متطرف تمكن من عقولهم".وقال الوزير السعودي "إنهم يكذبون ويدلسون ويغالطون ويستعملون جميع الوسائل في إلصاق التهم ظلما وعدوانا في كل من يريدون إيذاءه أو إسقاطه".وأضاف: "هم صامتون لا يخرجون وإذا خرجوا هناك من يوقفهم، ولكنهم يمارسون ممارسات فردية تجاه من يريدون تصفيته".وشدد الوزير على "إحكام السيطرة والحذر في آن واحد"، وحذر من أن جزءا منهم لا يزال موجودا.وأشار إلى أن "المملكة تشهد استنارة وتنوير إلا أن أركان الظلام ما زالت متواجدة تتحين فرصتها بعد أن لفظت عقلا وقولا".
https://sputnikarabic.ae/20190311/وزير-الشؤون-الإسلامية-السعودي-التفاف-الشعب-قادة-المملكة-الفتنة-1039664175.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
وزير سعودي يحذر من إرهابيين "يترقبون لإشعال نار الفتنة" في البلاد... فيديو
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حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من أن أفرادا يتبعون لجماعات إرهابية يريدون إشعال نار الفتنة في المملكة.
ووصف آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، هؤلاء بـ"المتحزبين المتخندقين وراء جماعات الإرهاب والتطرف الذين يترقبون لإشعال نار الفتنة
بفكر ظلامي متطرف تمكن من عقولهم".
وقال الوزير السعودي "إنهم يكذبون ويدلسون ويغالطون ويستعملون جميع الوسائل في إلصاق التهم ظلما وعدوانا في كل من يريدون إيذاءه أو إسقاطه".
وأضاف: "هم صامتون لا يخرجون وإذا خرجوا هناك من يوقفهم، ولكنهم يمارسون ممارسات فردية تجاه من يريدون تصفيته".
وشدد الوزير على "إحكام السيطرة والحذر في آن واحد"، وحذر من أن جزءا منهم لا يزال موجودا.
وأشار إلى أن "المملكة
تشهد استنارة وتنوير إلا أن أركان الظلام ما زالت متواجدة تتحين فرصتها بعد أن لفظت عقلا وقولا".