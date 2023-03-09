https://sputnikarabic.ae/20230309/وكالات-الفضاء-تعمل-على-إنشاء-توقيت-خاص-بالقمر--1074517359.html
وكالات الفضاء تعمل على إنشاء توقيت خاص بالقمر
وكالات الفضاء تعمل على إنشاء توقيت خاص بالقمر
اتفق أعضاء من منظمات فضائية حول العالم، في اجتماع عُقد في هولندا، على تنفيذ منطقة زمنية مناسبة للقمر، وهو "وقت مرجعي مشترك" مقبول دوليًا يمكن لجميع البعثات... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T14:11+0000
2023-03-09T14:11+0000
2023-03-09T14:11+0000
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وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن الهدف من ذلك هو وضع إطار عمل متفق عليه بشكل متبادل، يسمى لونانيت، والذي سيوفر واجهة مشتركة لجميع البعثات القمرية المستقبلية، وتبسيط كيفية التواصل والتنقل والكشف والإعلام والتواصل على سطح القمر.وبيّنت المجلة أنه في السنوات القليلة المقبلة، سيتم إرسال العديد من مركبات الهبوط الروبوتية إلى القمر من مختلف المنظمات الفضائية والشركات الخاصة.ونوّهت المجلة إلى أن وجود ساعة قديمة عادية على متن مركبة فضائية ببساطة لن تفي بالغرض، وتختلف قوى الجاذبية والسرعة على القمر، مما يعني أنها تؤثر على الوقت بطرق مختلفة عن القوى القريبة من كوكبنا.عمليا، هذا يعني أنه إذا أحضر رائد فضاء قمري ساعة معه من الأرض، فستعمل أسرع من المعتاد بعشرات الميكروثانية في اليوم. في ظل هذه الظروف المعقدة، سيكون من الصعب تحديد ضبط الوقت المستقر المحدد خصيصا للقمر، ولكنه قد يكون أكثر دقة وأسرع من المزامنة مع وقت الأرض، ويناقش العلماء الآن هل نتمسك بتوقيت الأرض أو ننتقل إلى التوقيت القمري، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.يقول خافيير فينتورا ترافيسيت، منسق مساهمات وكالة الفضاء الأوروبية في لونانت: "إنه بالتأكيد وقت مهم للقيام بذلك الآن من أجل القمر".
https://sputnikarabic.ae/20230308/علماء-سيبيريا-يكتشفون-أقدم-ألماس-على-وجه-الأرض-1074481189.html
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منوعات
وكالات الفضاء تعمل على إنشاء توقيت خاص بالقمر
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اتفق أعضاء من منظمات فضائية حول العالم، في اجتماع عُقد في هولندا، على تنفيذ منطقة زمنية مناسبة للقمر، وهو "وقت مرجعي مشترك" مقبول دوليًا يمكن لجميع البعثات المستقبلية استخدامه للتواصل والتنقل بسهولة.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن الهدف من ذلك هو وضع إطار عمل متفق عليه بشكل متبادل، يسمى لونانيت، والذي سيوفر واجهة مشتركة لجميع البعثات القمرية المستقبلية، وتبسيط كيفية التواصل والتنقل والكشف والإعلام والتواصل على سطح القمر.
قال بيترو غيوردانو مهندس في وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا": "يتم الآن إطلاق جهد دولي مشترك لتحقيق ذلك".
وبيّنت المجلة أنه في السنوات القليلة المقبلة، سيتم إرسال العديد من مركبات الهبوط الروبوتية إلى القمر من مختلف المنظمات الفضائية والشركات الخاصة.
وأشارت إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة "ناسا"، والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي، ووكالة الفضاء الكندية، يعملون معا على إنشاء محطة قمرية مدارية تسمى جيتواي، حيث يمكن من تلك المحطة إطلاق الرحلات الاستكشافية المستقبلية.
ونوّهت المجلة إلى أن وجود ساعة قديمة عادية على متن مركبة فضائية ببساطة لن تفي بالغرض، وتختلف قوى الجاذبية والسرعة على القمر، مما يعني أنها تؤثر على الوقت بطرق مختلفة عن القوى القريبة من كوكبنا.
عمليا، هذا يعني أنه إذا أحضر رائد فضاء قمري ساعة معه من الأرض، فستعمل أسرع من المعتاد بعشرات الميكروثانية في اليوم.
في ظل هذه الظروف المعقدة، سيكون من الصعب تحديد ضبط الوقت المستقر المحدد خصيصا للقمر، ولكنه قد يكون أكثر دقة وأسرع من المزامنة مع وقت الأرض، ويناقش العلماء الآن هل نتمسك بتوقيت الأرض أو ننتقل إلى التوقيت القمري، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
يقول خافيير فينتورا ترافيسيت، منسق مساهمات وكالة الفضاء الأوروبية في لونانت: "إنه بالتأكيد وقت مهم للقيام بذلك الآن من أجل القمر".