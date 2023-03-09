https://sputnikarabic.ae/20230309/وكالات-الفضاء-تعمل-على-إنشاء-توقيت-خاص-بالقمر--1074517359.html

وكالات الفضاء تعمل على إنشاء توقيت خاص بالقمر

وكالات الفضاء تعمل على إنشاء توقيت خاص بالقمر

اتفق أعضاء من منظمات فضائية حول العالم، في اجتماع عُقد في هولندا، على تنفيذ منطقة زمنية مناسبة للقمر، وهو "وقت مرجعي مشترك" مقبول دوليًا يمكن لجميع البعثات... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T14:11+0000

2023-03-09T14:11+0000

2023-03-09T14:11+0000

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وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن الهدف من ذلك هو وضع إطار عمل متفق عليه بشكل متبادل، يسمى لونانيت، والذي سيوفر واجهة مشتركة لجميع البعثات القمرية المستقبلية، وتبسيط كيفية التواصل والتنقل والكشف والإعلام والتواصل على سطح القمر.وبيّنت المجلة أنه في السنوات القليلة المقبلة، سيتم إرسال العديد من مركبات الهبوط الروبوتية إلى القمر من مختلف المنظمات الفضائية والشركات الخاصة.ونوّهت المجلة إلى أن وجود ساعة قديمة عادية على متن مركبة فضائية ببساطة لن تفي بالغرض، وتختلف قوى الجاذبية والسرعة على القمر، مما يعني أنها تؤثر على الوقت بطرق مختلفة عن القوى القريبة من كوكبنا.عمليا، هذا يعني أنه إذا أحضر رائد فضاء قمري ساعة معه من الأرض، فستعمل أسرع من المعتاد بعشرات الميكروثانية في اليوم. في ظل هذه الظروف المعقدة، سيكون من الصعب تحديد ضبط الوقت المستقر المحدد خصيصا للقمر، ولكنه قد يكون أكثر دقة وأسرع من المزامنة مع وقت الأرض، ويناقش العلماء الآن هل نتمسك بتوقيت الأرض أو ننتقل إلى التوقيت القمري، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.يقول خافيير فينتورا ترافيسيت، منسق مساهمات وكالة الفضاء الأوروبية في لونانت: "إنه بالتأكيد وقت مهم للقيام بذلك الآن من أجل القمر".

https://sputnikarabic.ae/20230308/علماء-سيبيريا-يكتشفون-أقدم-ألماس-على-وجه-الأرض-1074481189.html

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