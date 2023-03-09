https://sputnikarabic.ae/20230309/-القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-ومروحية-مي-8-1074513445.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29"، ومروحية من طراز "مي 8". 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T12:24+0000
2023-03-09T12:24+0000
2023-03-09T12:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرةً من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية في معركة جوية بالقرب من منطقة فولنيانسك في مقاطعة زابوروجيه، كما أسقطت القوات الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" بالقرب من منطقة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تحييد 300 عسكري أوكراني على محاور دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمان، إضافة إلى تدمير معدات ومركبات قتالية.وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، استهدفت الطائرات الهجومية والمدفعية من تجمع "الغرب" للقوات، وحدات معادية في مناطق بلدات غريانيكوفكا، وبيرشيترافنيفوي، وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تحييد 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربتي قتال للمشاة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.وبلغ إجمالي خسائر هذا الاتجاه 115 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتان، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-توجه-ضربات-قاسية-ردا-على-الهجوم-الإرهابي-الأوكراني-في-بريانسك-1074511064.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
12:24 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 12:55 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29"، ومروحية من طراز "مي 8".
وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرةً من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية في معركة جوية بالقرب من منطقة فولنيانسك في مقاطعة زابوروجيه، كما أسقطت القوات الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" بالقرب من منطقة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تحييد 300 عسكري أوكراني على محاور دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمان، إضافة إلى تدمير معدات ومركبات قتالية.
وتابع البيان أنه في اتجاه دونيتسك، نتيجة الأعمال النشطة للوحدات "الجنوبية" للقوات الروسية ونيران المدفعية في مناطق كراسنوي وسيمنوفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تحييد أكثر من 135 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث سيارات قتال مدرعة، وثلاث شاحنات صغيرة، وأربع سيارات، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-20" و"إم إس تي أي - بي"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-1".
وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، استهدفت الطائرات الهجومية والمدفعية من تجمع "الغرب" للقوات، وحدات معادية في مناطق بلدات غريانيكوفكا، وبيرشيترافنيفوي، وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تحييد 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربتي قتال للمشاة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين.
وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر هذا الاتجاه 115 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتان، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".