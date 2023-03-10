https://sputnikarabic.ae/20230310/ألمانيا-احتجاز-رهائن-في-كارلسروه-والجاني-يطلب-فدية-أكثر-من-مليون-يورو-1074591280.html

ألمانيا.. احتجاز رهائن في كارلسروه والجاني يطلب فدية أكثر من مليون يورو

ألمانيا.. احتجاز رهائن في كارلسروه والجاني يطلب فدية أكثر من مليون يورو

أفادت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الجمعة، باحتجاز عدد من الرهائن في صيدلية في مدينة كارلسروه بجنوب البلاد، وأشارت إلى عدم وقوع إصابات. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، إن حالة من القلق والترقب تسود كارلسروه بولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، بعد احتجاز رهائن بإحدى الصيدليات.وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إن "الجريمة لا تزال مستمرة"، مشيرا إلى أنه "تم احتجاز رهينة أو أكثر في صيدلية بالمدينة".وأضاف من موقع الحادث إن هناك اتصالاً يجري مع محتجزي الرهائن المحتملين، لافتا إلى أنه "حسب الوضع الحالي، لا يوجد خطر على السكان"، وأنه لا يمكن حالياً تقديم أية معلومات عن عدد الرهائن أو الجناة.وتابع المتحدث أن قوات الشرطة طوقت المنطقة التي يوجد بها مسرح الجريمة بأحد الشوارع الرئيسية بوسط مدينة كارلسروه.ولاحقا نشرت الشرطة تغريدة على موقع تويتر ذكرت أن هناك عدداً من الأشخاص محتجزين كرهائن داخل الصيدلية وأضافت: "يفترض أنهم غير جرحى ونحن في الموقع مع قوى معززة".من جانبها، ذكرت صحيفة "شتوتغارتر ناخريشتن" المحلية أن "عدد المحتجزين في الصيدلية اثنين وأن الجاني طالب من أجل إطلاق سراحهما فدية مليونية من رقم واحد، وهو ما يعني أن الرقم يتراوح بين مليون وحتى تسعة ملايين يورو".ووجهت الشرطة الألمانية المواطنين بتجنب الاقتراب من منطقة العمليات واتباع تعليمات القوات المشاركة في العملية. كذلك تم تخصيص مدرسة لإيواء السكان، ودعت الشرطة "أي شخص لا يستطيع العودة إلى منزله في الوقت الحالي بسبب إجراءات الشرطة باللجوء إلى مدرسة نيبينيوس شوله".

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