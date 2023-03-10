https://sputnikarabic.ae/20230310/أوربان-الغرب-يقترب-من-احتمال-إدخال-قوات-الحلفاء-إلى-أوكرانيا--1074586547.html

أوربان: الغرب يقترب من احتمال إدخال قوات الحلفاء إلى أوكرانيا

أوربان: الغرب يقترب من احتمال إدخال قوات الحلفاء إلى أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T18:24+0000

2023-03-10T18:24+0000

2023-03-10T18:24+0000

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وقال أوربان عبر راديو "كوسوث": "برأيي، نحن قريبون جدًا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية. كان العالم بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية. يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك".وتعارض هنغاريا باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وفي أوائل مارس /آذار الماضي، أصدر البرلمان المجري مرسوما يحظر إمداد كييف بالأسلحة من أراضي البلاد. وأوضح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بودابست تسعى لضمان أمن المناطق الأوكرانية التي يقطنها الأوكرانيون من أصول هنغارية إذ أن إمدادات الأسلحة عبر أراضيها ستكون هدفا مشروعا.

https://sputnikarabic.ae/20230306/المجر-تحذر-أوروبا-من-الانجرار-وراء-التنافس-مع-واشنطن-في-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074391427.html

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