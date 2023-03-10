https://sputnikarabic.ae/20230310/إعلام-لا-يمكن-لإسرائيل-مهاجمة-إيران-دون-مشاركة-أمريكية-أو-عربية-1074549704.html

إعلام: لا يمكن لإسرائيل مهاجمة إيران دون مشاركة أمريكية أو عربية

إعلام: لا يمكن لإسرائيل مهاجمة إيران دون مشاركة أمريكية أو عربية

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن المقاتلات الإسرائيلية لا يمكنها مهاجمة إيران دون مشاركة أمريكية أو عربية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T11:37+0000

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2023-03-10T11:37+0000

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا يمكنها مهاجمة الأهداف المطلوبة في إيران من دون الولايات المتحدة الأمريكية أو دول عربية، حيث لا يوجد شريك لإسرائيل بشأن مهاجمة إيران.ولم تشر الصحيفة العبرية، في معرض حديثها عن احتمال الهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى من هي الدول العربية التي ممكن أن تساعد إسرائيل في هجومها المحتمل على إيران.وجاء ذكر الصحيفة في الإشارة إلى أن الإيرانيين لم يدفنوا الاتفاق النووي بشكل نهائي، كما هو حال الإدارة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أن حالة الفوضى وعدم الاستقرار في إسرائيل والشكوك حول الديمقراطية في البلاد، تحول دون الخيار العسكري الإسرائيلي ضد البرنامج النووي الإيراني.جاءت إفادة الصحيفة العبرية بالتزامن مع ما صرح به مختار محمدوف، السفير الأذربيجاني في إسرائيل، في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث قال إن بلاده لن تسمح لإسرائيل باستخدام أذربيجان كقاعدة للتزود بالوقود خلال أي هجوم تنفذه ضد إيران.وأجرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مقابلة مع مختار محمدوف، نفى خلالها ما نشر في تل أبيب حول إعداد أذربيجان مهبطًا جويًا يهدف إلى مساعدة إسرائيل في الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، أو السماح لجهاز "الموساد" بإنشاء فرع له في أذربيجان لمراقبة ما يحدث في إيران.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح خلال لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الخميس، بأن الهدف المشترك لبلديهما، هو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وعقد اللقاء بين نتنياهو وأوستن، داخل مطار "بن غوريون" الدولي شرقي تل أبيب، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.وأشار إلى أن واشنطن تستخدم القنوات الدبلوماسية كافة لتقييد ذلك. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم عقد اللقاء في المطار، بسبب الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، إحداث تغييرات على الجهاز القضائي في إسرائيل.وبدوره، صرح وزير الدفاع الأمريكي بأن إيران تحقق تقدما خطيرا في المجال النووي، مضيفا أن "تصرفات إيران لا تهدد استقرار إسرائيل فقط بل العالم كله".

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https://sputnikarabic.ae/20230222/بعد-تصريحات-نتنياهو-ما-خطة-إسرائيل-العسكرية-لضرب-منشآت-إيران-النووية-1073867641.html

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